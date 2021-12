Indicatore al buio per il cambio dei lampioni al led e i ladri ne approfittano

Francesca Muzzi 17 dicembre 2021 a

“Il Comune ha cambiato i lampioni, ma ha reso la nostra frazione preda dei ladri”. Debora vive a Indicatore, il paese che già di per sé è un labirinto per ritrovare i numeri civici e adesso al problema delle strade senza nome, si è aggiunto anche quello del buio. “Da alcuni giorni - spiega Debora che si fa portavoce della frazione alle porte di Arezzo - il Comune ha cambiato i lampioni. Li hanno messi a risparmio energetico. E fin qui non ci sarebbe niente di male. Il brutto arriva quando i lampioni sono accessi, ma sembrano spenti, perché le luci non sono potenti e praticamente noi, dalle 17 in poi viviamo al buio”. Ad aggravare la situazione purtroppo ci hanno pensato i ladri. Da giorni a Indicatore, c’è un’escalation di furti. “Il 1 dicembre in piena notte è stato rubato un furgone aperto con gru. Sono passati 15 giorni e dalla denuncia fatta ancora non sappiamo notizia. Faccio un appello a questo proposito se qualcuno ha visto qualcosa o se ci fossero telecamere, perché la persona ci lavora con questo furgone e non è assolutamente giusto”. Ma non è l’unico furto: “Ad un altro residente è stato rubato un carrello, mentre ad un’altra persona gli sono addirittura entrati in casa. Adesso viviamo nella paura che possa toccare ad un altro di noi”. Ma a Indicatore non sono rimasti con le mani in mano: “Appena messi i lampioni, abbiamo visto che la luce era particolarmente debole e così abbiamo subito chiamato il Comune. Ma non ci siamo fermati alle telefonate, abbiamo scritto mail, abbiamo in ogni modo fatto arrivare il nostro disagio e la nostra paura fino in Comune, ma nessuno ci ha detto niente e nessuno ci ha risposto”. In qualche modo, però, i residente della frazione di Indicatore devono pur tutelarsi e così stanno cercando qualsiasi metodo per difendere la propria abitazione: “Abbiamo deciso di lasciare le luci accese sempre. Io lo sto facendo con quella della porta di casa, ma non è così potente, serve solo per mettere le chiavi nella serratura. So di alcuni vicini - dice ancora Debora - che prima di scendere dall’auto preparano le chiavi e si aiutano con la luce del cellulare. Siamo così al buio che non vediamo il buco della serratura. Penso che sia una situazione incredibile. Così non possiamo andare avanti, serve che qualcuno ascolti le nostre richieste”. Ed quali sono: “Visto che questi lampioni, così come sono stati cambiati ci hanno solo fatto dei danni, chiediamo al Comune o di aumentare il numero dei lampioni, oppure di tornare a rinforzare la luce e a rimetterla come era prima”. “Ogni sera, specialmente adesso che è inverno e che il buio arrivapresto, non possiamo tenere accese continuamente tutte le luci di casa, perché è vero che il Comune risparmia, ma a noi aumenta la bolletta a dismisura. Adesso ci difendiamo anche grazie alle luci del Natale, ma quando sono passate le feste? Chiediamo che il Comune ci ascolti e che faccia qualcosa”.

