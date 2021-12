Arezzo, Helenia morta nel frontale, perizia: "Non fu colpo di sonno patologico, l'uomo al volante aveva assunto farmaco"

Luca Serafini 18 dicembre 2021 a

L’automobilista che invase l’altra corsia di marcia e finì contro la macchina di Helenia Rapini, morta sul colpo, aveva assunto un “potente sonnifero” che prendeva per contrastare lo “stress psichico” causato da problemi di salute di un familiare. Ed è quel farmaco ad “effetto prolungato” (Delorazepam), che può aver provocato il colpo di sonno, “senza scomodare” la sindrome Osas.

E’ questo il passaggio chiave della memoria con cui, poggiando su una nuova perizia medico legale, la famiglia della giovane vittima dello scontro frontale di Ristradelle (6 novembre 2019) chiede che l’uomo, Marco C., venga condannato per omicidio stradale (anche perché procedeva a 70 orari con limite a 50) e non prosciolto.

Il parere del dottor Tommaso Luciano Todisco, pneumologo di Perugia, è stato depositato ieri dall’avvocato Francesco Valli alla cancelleria del gup Giulia Soldini e arriva quando il procedimento sembra ormai incanalato nel binario della “impunibilità” dell’uomo, in quanto “incapace di intendere e di volere al momento del fatto”. L’11 gennaio 2022 potrebbe essere pronunciata la sentenza dopo che nella precedente udienza il perito nominato dal giudice, il dottor Pier Guido Ciabatti, primario di Otorinolaringoiatria, ha messo in correlazione la perdita di controllo dell’auto e la Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Osas). Disturbo del quale Marco C. non sapeva di soffrire (fu diagnosticato successivamente) e che avrebbe determinato il “colpo di sonno patologico”.

Ma la tesi del “malore improvviso e incolpevole” è “destituita di fondamento”, ritiene il dottor Todisco che mette in discussione sia la relazione di Ciabatti che il precedente parere del dottor Pasquale Macrì.

Esaminata la documentazione sanitaria e giudiziaria, il medico perugino osserva come nessuno dei consulenti abbia rilevato e sottolineato che l’imputato al momento dell’incidente era sotto l’effetto del Delorazepam come risulta dal referto rilasciato all’ospedale di Careggi dove fu trasportato e ricoverato in seguito all’incidente stradale. Questo aspetto che per Todisco e l’avvocato Valli non è stato valorizzato - anzi “inspiegabilmente ignorato coralmente dai periti e da altri medici” - avrebbe “modificato il giudizio di imputabilità” dell’automobilista “senza scomodare l’Osas per spiegare il colpo di sonno”, valutando piuttosto “l’assunzione volontaria di farmaci.”

La contro perizia riporta come la cartella clinica di Careggi non depone per una diagnosi di Osas precedente al sinistro (nessun sintomo e ipertensione di per sé non probante). Dai documenti emergerebbe piuttosto che l’uomo soffriva di una “sindrome ansioso-depressiva cronica da stress familiare (malattia di una persona a lui vicina)” e che per tale motivo faceva “uso di psicofarmaci”.

Ma per Todisco si è sorvolato sugli effetti del sonnifero ed invece insistito sulla preesistenza dell’Osas, cosa non dimostrabile. E in ogni caso quella diagnosticata dopo, sarebbe una sindrome su livello lieve e non di livello “grave e asintomatica” - una contraddizione secondo il parere di Todisco - tale da provocare conseguenze come quel colpo di sonno, riscontrabili casomai in altri pazienti come gli obesi.

“Alla luce degli atti esaminati è invece certo che (l’uomo, <CF1402>ndr</CF>) era sotto l’effetto della Benzodiazepina Delorazepam in dosaggio terapeutico”, si legge nella memoria. “Il potente sonnifero ad azione prolungata (>48h) è l’unico fattore in nostro possesso pienamente candidato a provocare il colpo di sonno.” Il farmaco potrebbe aver avuto come effetto avverso una riduzione del tono muscolare, sonnolenza, sopore, confusione e altri disturbi. Il consulente della famiglia Rapini non risparmia critiche alla Commissione medica Inps, che ha riconosciuto a Marco C. l’invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 34%.

La memoria torna poi sulla dinamica e su quanto emerso rispetto alla velocità della Nissan di Marco C. che procedeva ad una andatura non commisurata alle condizioni della strada e ai limiti. L’impatto sulla Hyundai Atos di Helenia poteva avere effetti meno devastanti. La ragazza, 29 anni, che lavorava al canile di Arezzo, non ebbe scampo.

Sulla base di tutto questo l’avvocato Francesco Valli, legale di Silvano Rapini, babbo di Helenia, chiede che “venga affermata la penale responsabilità dell’imputato” con la condanna alla pena di giustizia e la revoca o sospensione della patente a Marco C..

Di opposto parere i difensori dell’imputato, David Scarabicchi e Giulia Brogi che sostengono, consulenze alla mano, la linea della non imputabilità dell’automobilista.

Da considerare che nel processo in corso con rito abbreviato dinanzi al gup Soldini, la famiglia non è parte civile avendo definito in separata sede il risarcimento. Questo non consente di partecipare attivamente all’udienza se non, appunto, con questa memoria il cui effetto ora è tutto da capire. Atto finale, forse, l’11 gennaio.

