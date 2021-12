Aretino dell'anno: i dieci finalisti per il titolo di personaggio del 2021

20 dicembre 2021 a

La top ten è fatta. Ecco il gruppo di dieci personaggi dal quale uscirà il nome dell’Aretino dell’anno 2021. Sulla base di quasi 5 mila mail pervenute alla nostra casella di posta elettronica ([email protected]) la griglia di quindici candidati si è ridotta. Ora scatta la volata finale. Appassionante come sempre e forse di più. A partire da questo pomeriggio, via anche al secondo canale di votazione: oltre alle mail si potrà cliccare sul nome del prescelto nell’apposita pagina-sondaggio del sito corrierediarezzo.it Alle 12 di giovedì 23 dicembre stop alle votazioni e calcolo finale. Nel Corriere di Arezzo in edicola la vigilia di Natale, sarà pubblicato il nome del personaggio scelto dai lettori, insieme al podio. Continuate quindi a inviare mail (attenzione, dallo stesso indirizzo di posta elettronica si può inviare soltanto una mail al giorno) e ad esprimere la preferenza web. Al termine saranno sommate le cifre emerse dai due canali di voti per stilare la classifica finale. Il vincitore riceverà la prestigiosa targa di Aretino dell’anno nel corso di una cerimonia.

Ecco i 10 in corsa per il titolo:



Andreina Giorgia Carpenito, autrice del Mosaico di Indicatore, il più grande d’Europa; <CF1403>

Adriano Gradi, uomo di cultura, tecnica, motori e molto altro, a 91 anni;

Rudi Lapini, con Quelli della Karin ha ritrovato resti (bossoli e ogive) della strage di San Severo;

Elisa Marcheselli, psicologa, opera nelle società sportive;

Simone Rossi, presidente società ginnastica Petrarca;<CF1403>

Sandro Sarri, presidente del benemerito Istituto Thevenin;

Flavio Sisi, per l’impegno sulle sagre e come volontario della Racchetta;

Debora Testi, presidente Istituto Fossombroni e Alò per Saione;

Ferledo e Tiziana Tizzi, commercianti coraggiosi hanno aperto negozio in montagna; <CF1403>

Federico Vestri, presidente dei ristoratori.

Escono quindi di scena, a testa alta, e meritano tutto il nostro apprezzamento i cinque candidati che non hanno superato questa selezione e cioè:

Marco Feri, medico, da primario di Terapia intensiva a volontario della Misericordia; don Giuliano Francioli, direttore della Caritas; Luca Malentacchi, ha riscoperto e reso fruibili i sentieri sul monte Lignano; Daniele Conti e Luciano Secciani, pionieri della Seco, da un garage alla super azienda; Marcello Vardi, cameraman, reporter e allenatore di calcio.



Nell'albo d'oro, dal 2011, sono dieci i nomi iscritti: Nell'albo d'oro sono dieci i nomi: 2011 Roberto Fiorini, Giardino delle Idee; 2012 Umberto Zerbini, Arezzo Football Academy; 2013 Pasquale Giuseppe Macrì, cultura; 2014 Mario Agnelli, sindaco Castiglion Fiorentino; 2015 Angiolo Tavanti, Cinghialai Calcit: 2016 Pier Luigi Rossi, Fraternita dei Laici; 2017 Gabriele Minelli, motociclista; 2018 Andrea Bartemucci, ciclista estremo; 2019 Rossano Tacconi, musicista; 2020 Andrea Franceschetti, insegnante.

