Arezzo, agguato ad un'anziana sotto casa: in due la rapinano e scappano con la borsa

Luca Serafini 21 dicembre 2021 a

Lucidi e violenti i due giovani che poco prima delle 19 di ieri hanno aggredito e derubato un’anziana donna. E’ successo in via Ristoro. Una vera e propria imboscata tesa alla signora, 86 anni, che era appena scesa in strada per recarsi a fare la spesa. La coppia di balordi è spuntata fuori dall’oscurità. I due sconosciuti hanno messo le mani addosso all’anziana, che aveva la borsa a tracolla. Mentre la percuotevano, uno ha tagliato la borsetta per portarla via. L’aggressione è durata pochi istanti, nei quali la malcapitata ha cominciato a urlare richiamando l’attenzione di alcuni passanti. I rapinatori sono riusciti a scappare da via Ristoro con direzione parco Giotto. Non è stato possibile capire se si tratta di italiani o stranieri. Sicuramente di giovane età, con i volti non riconoscibili per giacconi e mascherine.

E’ partita subito la chiamata alle forze dell’ordine, con la Polizia che è prontamente intervenuta per avviare le indagini. Raccolti i primi elementi per cercare di risalire agli autori dell’imboscata. All’interno della borsa la donna aveva il borsello con i soldi e le chiavi di casa. Nel giro di pochi mesi sarebbe la seconda volta che finisce nel mirino di delinquenti senza scrupoli. Nonostante l’aggressione ricevuta e lo spavento, l’anziana non avrebbe riportato conseguenze fisiche gravi. Quanto avvenuto in via Ristoro è un episodio grave che ripropone il tema della sicurezza in città nell’avvicinarsi delle feste di Natale. Massima attenzione in casa e fuori, segnalare movimenti e presenze sospette.



