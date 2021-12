Arezzo, dal terreno riaffiora piastrina militare del partigiano Tagano grazie al metal detector

Alessandro Bindi 21 dicembre 2021 a

a

a

Dal terreno riemerge la piastrina militare, del partigiano Domenico Galli. “Quelli della Karin” continuano l'avventura di restituire le tracce della memoria.

Emozione per il ritrovamento della placca metallica d'identità del subbianese, tra i personaggi simbolo della lotta partigiana e della Resistenza aretina, conosciuto con il soprannome di battaglia “Tagano”, deceduto nel 2000 ed autore del volume “Catenaia! Una banda partigiana” le cui pagine racchiudono testimonianze dirette del periodo della seconda guerra mondiale durante il quale, dopo aver prestato servizio militare col grado di sergente dell'arma dei carristi, si oppose con un “no” all’adesione alla Repubblica Sociale Italiana per poi darsi alla macchia aderendo alla banda partigiana che operava in Catenaia sotto il comando di Tifone, il partigiano Giovanni Zuddas, prima, e del tenente Siro Rossetti poi della Brigata Pio Borri. È stato Luca Barbanera appassionato di ricerca con metal detector, iscritto all’associazione di “Quelli della Karin”, il gruppo guidato da Rudi Lapini, e vigile del Fuoco di professione a recuperare la placca metallica d’identità. Il ritrovamento, domenica mattina durante l'uscita con il metal detector a caccia di testimonianze aretine della Seconda guerra mondiale.

“Sono emozionato per il ritrovamento” commenta Luca Barbanera “e credo che questa placca sia un reperto al quale sono affezionati moltissimi subbianesi considerando il valore di chi l'ha indossata. Quando l'ho presa in mano ho capito subito che si trattava di un ritrovamento importante ed ho chiamato tutti a raccolta. Eravamo in sei e condividere questa esperienza con il gruppo di Quelli della Karin è sta una grande soddisfazione. La consegnerò ai familiari. Credo che per loro possa rappresentare un oggetto caro di valore affettivo oltre che storico, considerando che nessun piastrino militare di nessun partigiano è in mano a nessuno”.

Adesso attraverso il ritrovamento di quella placca metallica, rimasta sepolta per oltre settant’anni, riaffiora quindi il valore di una scelta di vita, presa sicuramente, non a cuor leggero.

Non è escluso infatti che quella placca sia stata tra le mani degli ufficiali tedeschi a caccia proprio delle persone che avevano scelto di spogliarsi della divisa militare. Potrebbe essere stato lo stesso Galli a consegnarla al capitano dell'esercito quando il 31 dicembre 1943 si recò al Distretto militare per sottoscrivere il documento consegnato poi ad un maggiore della milizia con il quale espresse la dichiarazione esplicita di non far parte dell'esercito italiano. Di sicuro c’è che sulla placca ritrovata c’è ben impressa la matricola “14136-49-C” e l’identità di “Galli Domenico di Bruno e Sandroni Margherita” compreso l’anno di nascita 1922” e seppur inciso in modo erroneo il luogo di nascita: “Subiaco” Arezzo – anziché Subbiano (n.d.r.).

Ed altrettanto significativo il luogo in cui è venuta alla luce: un giardino di una villetta del centro di Subbiano, trasformata durante la guerra in alloggio riservato agli ufficiali tedeschi che avevano il quartier generale nel palazzo di fronte. È stato grazie alla curiosità e alla passione dell’attuale proprietario, Federico Casci, anch'egli membro di Quelli della Karin, se domenica mattina una squadra di ricercatori è entrata in azione con i metal detector scandagliando il terreno fino a raggiungere quell’introvabile reperto storico emerso grazie alla passione per la ricerca storica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.