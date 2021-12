Arezzo, festa studentesca per 700, ma è polemica. I genitori: "Annullatela", i gestori del locale: "Tutto in regola"

Francesca Muzzi 21 dicembre 2021 a

Si sono dati appuntamento, domani giovedì 23 dicembre al Principe, circa 700 ragazzi - tanti quanto la capienza del locale richiede con le norme anti Covid - per festeggiare l’inizio delle vacanze di Natale. Ma è polemica sui social. Post all’indirizzo del sindaco Alessandro Ghinelli e del vice sindaco Lucia Tanti affinché intervengano “per annullare la festa in discoteca”. Lo chiedono i genitori. “Ma qua siamo tutti in regola”, replica uno dei titolari del Principe, Fabrizio Biagioni. Ma le famiglie non si arrendono: “Dovete annullare l’evento perché è troppo rischioso visti i casi di Covid che sono tornati a salire”. “Il nostro locale è sicuro - dice Biagioni - e vi spiego anche in che cosa consiste la nostra sicurezza”. “Prima di tutto i ragazzi entrano solo con il green pass rafforzato. Chi non lo possiede non può partecipare alla nostra serata. Dentro i ragazzi devono avere tutti la mascherina che possono togliere solo per bere e per ballare. Per tutto il resto del tempo che stazionano dentro al Principe, la devono indossare”. Ma non ci sono solo i controlli anti Covid, come prevede la legge da quando i locali hanno potuto riaprire. “All’ingresso, oramai da anni abbiamo iniziato a collaborare con l’associazione Doc per sensibilizzare i ragazzi tra gli altri, anche sui pericoli che possono arrivare dall’abuso di bevande alcoliche. In più se il tasso alcolico supera i limiti, i ragazzi non entrano. Perché oltre al Covid, ci sono anche problemi che non devono essere sottovalutati. Tra questi abbiamo visto ragazzi che arrivano in discoteca già ubriachi. Ma da noi non entrano”. Torniamo però alla festa studentesca che ci sarà domani sera. “Sono feste, una volta si chiamavano veglioni - prosegue Biagioni - che vengono fatte in tre periodi dell’anno. A settembre quando riapre la scuola e quest’anno non l’abbiamo fatta, poi a Natale, appunto, e a maggio quando si chiudono le scuole”.

“Non capisco - prosegue - questa polemica. Da parte nostra siamo consapevoli del rispetto delle regole. Tutti i nostri lavoratori hanno il green pass. Non so di che cosa si lamentano i genitori. Semmai la polemica ci può stare se non vengono rispettate le regole, ma da noi il green pass rafforzato deve essere esibito all’ingresso, altrimenti non si passa”. “E poi - insiste Biagioni - se qualche genitore ritiene di non mandare i propri figli alla festa, faccia pure anche se hanno già acquistato il biglietto in prevendita”. Qualcuno su facebook, ha già messo post dove vende i tagliandi per la festa che coinvolgerà i ragazzi delle scuole superiori. Età tra i 15 e i 18 anni.

“Tra l’altro abbiamo deciso di aprire il Principe, proprio perché il locale è più grande - prosegue Biagioni - a differenza del Class che resterà chiuso. Perché per chi non se ne fosse accorto, non ci possiamo più permettere di aprire contemporaneamente due discoteche, perché non c’è il lavoro come prima del Covid”. Dunque per domani sera tutto confermato? “Certo - conclude Biagioni - La colpa non è di certo delle discoteche se i contagi sono ripresi a salire”.

