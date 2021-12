Arezzo, passeggero del treno morto per portiera difettosa: tutti assolti i dieci imputati. Scese sui binari e fu travolto

Luca Serafini 23 dicembre 2021 a

Tutti assolti nel processo per la portiera killer del treno. In dieci erano accusati di omicidio colposo perché nei rispettivi ruoli di competenza avrebbero avuto responsabilità nella morte di Francesco Lupi, l’ottantaduenne passeggero dell’Intercity 592 che il 7 gennaio 2013 si fermò nel buio a 800 metri dalla stazione di Arezzo e si aprì, consentendogli di andare incontro alla tragedia. L’uomo, di Chianciano ma residente in città, tradito anche dalla nebbia pensava di essere arrivato e scese sui binari ma venne travolto da un treno regionale in transito sui binari e morì sul colpo. Il capotreno ed una serie di figure individuate nell’ambito di Trenitalia e delle società addette alla “lateralizzazione” dei treni e alla manutenzione, erano a giudizio dopo che le indagini accertarono il malfunzionamento del sistema di apertura del convoglio. La procura, con il pm di udienza Luigi Niccacci, aveva chiesto per tutti la condanna con pene differenziate a partire da 8 mesi di reclusione a due anni e mezzo. Ma secondo il giudice monocratico Michele Nisticò “il fatto non sussiste”. Le motivazioni si conosceranno solo più avanti (il deposito avverrà entro 90 giorni) ma è evidente che secondo il giudice non è stata provata la connessione tra la morte di Lupi e omissioni, negligenze e imperizie degli imputati.

Nessuno vide l’anziano scendere dal convoglio con il bagaglio in mano e quindi, in teoria, potrebbe essere uscito anche da un’altra porta del treno diversa da quella più vicina a lui, la 5, che presentava i problemi di funzionamento. Potrebbe aver aperto lui da sé un’altra portiera. In ogni caso, al di là dei movimenti del passeggero e dei problemi del treno, non sarebbero emerse dal dibattimento responsabilità certe da parte di chi aveva ruoli collegati al dispositivo di apertura e chiusura e di chi doveva garantire la sicurezza degli utenti. Vedremo nel dettaglio cosa scriverà il giudice.

Da quanto emerso ieri, sembra che il reato non fosse caduto in prescrizione: c’era infatti il timore che tutto svanisse come per la strage della stazione di Viareggio. In quel caso è caduta l’aggravante dell’omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche sui luoghi di lavoro, perché le vittime erano cittadini che non lavoravano in stazione. Nel processo della portiera killer poteva presentarsi lo stesso tema: vittima non equiparabile al lavoratore e quindi prescrizione in 7 anni e mezzo anziché 15. La procura aveva argomentato a favore dell’aggravante ma la sentenza, par di capire, ha assolto gli imputati nel merito affermando che nessuno di loro a colpe.

Quel giorno Francesco Lupi tornava ad Arezzo da Roma. Maestro di ballo, si era appena sentito al telefono con la figlia. Alle 17.49 l’Intercity si fermò in zona Esselunga, alle porte della città. Era una serata nebbiosa. Uscì e fu travolto. I familiari sono stati risarciti dall'assicurazione e non erano parte civile. Le difese hanno sostenuto con decisione l’innocenza degli imputati e la sentenza dà loro ragione.

