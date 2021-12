Arezzo, muore a 57 anni nell'auto che si ribalta nel traffico cittadino. Probabile malore all'origine della tragedia

23 dicembre 2021 a

E’ morto a 57 anni nell’auto sfuggita al controllo e che si è ribaltata in mezzo al traffico cittadino dell’antivigilia di Natale. E’ successo ieri pomeriggio tra via Monte Cervino e via Benedetto Varchi, nel tratto vicino alla rotatoria. La vittima, Simone B., residente nel basso Casentino, avrebbe avuto un malore. Erano le 16.50 circa quando il veicolo sul quale l’uomo viaggiava si è ribaltato dopo il contatto con le barriere salva pedone che si trovano sulla carreggiata. L’urto ha avuto un effetto catapulta e il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo. Ai primi soccorritori è apparso subito non cosciente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari dell’emergenza urgenza con le ambulanze. Al suo arrivo sul posto, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La dinamica dell'accaduto e l’esatta causa della morte sono al vaglio. I rilievi e gli accertamenti sono stati effettuati dalla Polizia municipale. Molto probabile l’ipotesi di un malore che ha sorpreso Simone B. mentre guidava la macchina. I tentativi fatti per rianimarlo sono risultati vani. L’incidente e le successive operazioni di soccorso e recupero del mezzo incidentato hanno avuto come conseguenza qualche disagio nella circolazione in città in un giorno di spostamenti convulsi per gli ultimi preparativi prima di Natale. La salma del 57enne, di Rassina, è stata composta all’obitorio dell’ospedale San Donato e già oggi potrebbe arrivare dalla procura il nulla osta per la restituzione ai familiari e per il rito funebre.

