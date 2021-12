Arezzo, addio a Lucia la ragazza di 23 anni morta mesi dopo l'urto con il bus

24 dicembre 2021 a

Ultimo saluto a Lucia Guida stamani, venerdì 24 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Olmo. La ragazza, 23 anni, è morta nei giorni scorsi per le gravissime conseguenze riportate nell’incidente stradale di luglio, all’incrocio tra via Roma - via Crispi e Corso Italia. Per la famiglia il giorno dell’addio coincide con la vigilia di Natale che doveva avere tutto un altro sapore. Invece per lunghi mesi la vita di Lucia è rimasta appesa ad un filo senza miglioramenti. Quel pomeriggio venne urtata da un bus di linea di Tiemme. La ragazza fece un movimento brusco, improvviso e imprevedibile, a quanto ricostruito con rilievi e perizie, proprio sulla corsia di marcia del pullman che aveva il semaforo verde. La procura ha chiesto che la posizione del conducente del mezzo pubblico venisse archiviata e il gip ha acconsentito. Non avrebbe colpe, per dinamica, velocità e condotta di guida. Vicenda che scorre solo sul piano civile e assicurativo. Mentre il dolore per la vita spezzata di Lucia è infinito. Esposta ieri alla Croce Bianca, da oggi riposerà al cimitero di Arezzo dopo il rito funebre alle 11 a Olmo, vicino a Madonna di Mezzastrada dove abitava.

