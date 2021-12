Arezzo, Natale in quarantena per il consiglio comunale: dipendente positivo. Il punto sul contagio in provincia

25 dicembre 2021 a

Natale in quarantena per il consiglio comunale di Arezzo. Tra i cinquemila aretini in isolamento precauzionale nel giorno della Festività del 25 dicembre, c'è anche una larga rappresentanza di amministratori municipali.

Motivo: un dipendente del comune è risultato positivo al tampone molecolare e a seguito del tracciamento è scattata la procedura di rito. L'addetto ha infatti partecipato come tecnico alla seduta consiliare del 20 dicembre che si è svolta a Palazzo Cavallo.

Una quindicina i consiglieri toccati dal provvedimento, che riguarderebbe anche il sindaco Ghinelli,

La comunicazione della Asl alle persone da mettere in quarantena è arrivata la sera del 24 dicembre poco prima del cenone della vigilia. I contatti stretti di caso vengono isolati per una settimana con tampone di verifica finale. Il 27 dicembre quindi la fase precauzionale terminerà (dura 14 giorni per i non vaccinati).

In provincia di Arezzo sono cinquemila le persone sottoposte alla quarantena, Un anno fa, il 24 dicembre, erano 1.720. Il giorno della vigilia di Natale, sono stati registrati 166 nuovi casi di contagio Covid mentre nel 2020, lo stesso giorno, furono 37. Diverso il numero di tamponi eseguiti: ora 1781 contro i 787 di un anno fa. Attualmente positive in provincia di Arezzo 1590 persone, allora erano 648.

Ma è abissale la differenza tra questa ondata e la situazione di fine anno 2020 se si guarda al dato dei ricoveri in ospedale: un anno fa al San Donato erano 75 di cui 14 in terapia intensiva. Il 24 dicembre 2021, il report della Asl sui degenti, indica un ricoverato in terapia intensiva e 16 in degenza Covid.

All'ospedale di Arezzo è morto un uomo di 70 anni ricoverato da tempo. Secondo la Regione Toscana, le vittime del Coronavirus ad Arezzo sono state finora 569 da inizio pandemia, sulle 7510 totali della Toscana.

Il picco di casi in provincia di Arezzo si è registrato il 23 dicembre con 249 infettati. Nel report del 24 dicembre, per la Asl Toscana Sud Est, spicca il dato della provincia di Siena che registra addirittura 315 casi.

Nella distribuzione geografica dei 166 nuovi contagi aretini, in città concentrati 60 casi, 13 a Montevarchi, 12 a Castiglion Fiorentino, 11 a San Giovanni e 10 a Cortona. La diffusione si estende su 24 comuni del territorio aretino.

