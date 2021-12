Covid, calo di nuovi positivi (77) in provincia di Arezzo. I ricoverati sono 16. Quarantene: sfondata quota 5 mila

25 dicembre 2021 a

a

a

Il numero di nuovi positivi in provincia di Arezzo si abbassa nel giorno di Natale: il report della Asl dice che sono 77 (con 1635 tamponi) le persone risultate contagiate dal Covid nelle ventiquattro ore tra le 14 del 24 dicembre e le 14 del 25 dicembre.

Il giorno precedente erano stati 166 e giovedì era stato toccato il record di 249. I

n provincia di Arezzo sono 1633 le persone attualmente in carico al sistema sanitario, con 16 ricoverati, di cui due in terapia intensiva. Il numero degli aretini in quarantena ha superato quota cinquemila: 5136 per la precisione.

Tra i nuovi quarantenati ci sono anche diversi consiglieri comunali di Arezzo che hanno partecipato alla seduta del 20 dicembre dove il tecnico che seguiva i lavori, dipendente comunale, è poi risultato positivo.

Non si registrano decessi, dopo il caso del settantenne morto dopo un lungo ricovero alla vigilia di Natale. Nella distribuzione geografica dei nuovi casi sono 47 i contagiati ad Arezzo, a Capolona 5, 3 a Civitella e Monte San Savino, 2 ad Anghiari, Castiglion Fibocchi, Chiusi della Verna, Subbiano, Terranuova Bracciolini e un caso a Bibbiena, Bucine, Castelfranco Piandiscò, Foiano, Loro Ciuffenna, Lucignano, Monterchi, Poppi.

Il report della Asl del 25 dicembre di quest'anno, messo a confronto con quello di un anno fa, evidenzia due situazioni molto diverse: un anno fa i nuovi casi erano solo 7, con 620 tamponi e le persone positive complessivamente erano 636. I ricoverati erano 74, di cui 15 in terapia intensiva.. In quarantena c'erano 1706 persone.

