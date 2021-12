Aretino dell'anno, la vincitrice Debora Testi (Saione e Casa Pia): "Premio dedicato a chi non molla mai"

Francesca Muzzi 28 dicembre 2021 a

Debora stringe a sé il suo Jack, il golden retriever: “Il pezzo meglio della famiglia”, dice sorridendo. E’ lei l’aretina dell’anno 2021 - prima donna - scelta dai lettori del Corriere di Arezzo. Ha vinto con il 23 per cento dei voti davanti a Sandro Sarri e Flavio Sisi, tutti espressione di un’Arezzo fatta di volontariato, che, spesso, lavora sotto traccia.

Debora Testi, sposata e consulente del lavoro, è presidente dell’associazione Alò Saione e della Casa di riposo Fossombroni. Da dove si comincia?

“E’ uguale. Sia Saione che la Casa Pia hanno lo stesso valore nella mia vita, perché ad entrambi dedico il mio tempo”. Il quartiere di Saione sembra rinato da quando l’associazione di cui è presidente, lo ha, per così dire, preso in mano.

“Cerchiamo di fare capire alle persone - dice Testi - che credere in un quartiere significa anche volergli bene. Mantenere le strade pulite, le vetrine a posto, accogliere tutti. E se uno crede in Saione, ogni giorno lo può e lo deve dimostrare. Noi ci crediamo tutti ed è forse per questo che il quartiere comincia a vivere di luce propria. Una bella luce”. La stessa che si trova negli occhi di chi vive quotidianamente la Casa Pia che, per colpa del Covid, non ha attraversato un grande periodo.

“Io sono entrata come presidente - dice la Testi - nel gennaio di quest’anno, il 18 e dopo una settimana abbiamo avuto il focolaio più grosso ad Arezzo. Abbiamo passato un momento difficile, ma la nostra trasparenza non è mai venuta meno. Abbiamo fatto il possibile per proteggere gli operatori e i degenti e anche oggi lo facciamo. Basti pensare che noi non andiamo più dentro i reparti e che i nostri ospiti li vediamo solo tramite video”. Due esperienze che lasciano il segno ogni giorno.

“Sia il contatto con le persone di Saione che quello con gli ospiti dell’istituto Fossombroni sono un arricchimento personale e quotidiano. Ognuno di loro mi insegna qualcosa di nuovo e di bello”. Due gestioni diverse ed entrambe con i pregi e i difetti, anche se Debora riesce a districarsi bene grazie all’esperienza accumulata con il Team 4X4 di Stefano Rossi dove ricopre il ruolo di manager. E’ da qui, da questo mondo fatto di volontariato: “Io non prendo soldi per gestire la Casa Pia e l’associazione Alò Saione”, specifica che è arrivato il premio dell’Aretino dell’Anno. La prima donna da quando il Corriere di Arezzo ha istituito il riconoscimento, nel 2011. A chi lo dedica? “A tutti coloro che non mollano mai”.

Una corsa verso il titolo che Debora ha fatto con tutti gli altri concorrenti e soprattutto con l’amico di sempre, Sandro Sarri. “Io l’ho votato - confessa - Sandro è una persona buona e vera. Un amico al quale mi sono rivolta e confrontata quando sono stata scelta alla presidenza della Casa Pia. Sono contenta che siamo arrivati prima e secondo, perché è questo il valore di una grande squadra”.

