Arezzo, le agenzie di viaggi: "Disdette prenotazioni al 70%"

"Il Natale e Capodanno è stata una tragedia per le agenzie di viaggio che ora fanno i conti sulle cancellazioni”. È il presidente provinciale delle agenzie viaggi di Confcommercio Arezzo, Andrea Schincaglia, co-titolare dell’agenzia Reporter Live di San Giovanni Valdarno, a fare il punto sui viaggi degli aretini e sulla sessanta agenzie di viaggio in provincia di Arezzo.

“Sì, ci sono un sacco di cancellazioni”, conferma Schincaglia, “La situazione è devastante. Noi siamo fermi completamente. È da due anni che non si lavora se non con qualche piccola finestra estiva. Mi sembra di rivivere la stessa situazione degli ultimi tempi con l’aggravante che con questa nuova variante è tutto più complicato e si rimanda una lenta ripartenza. Qualcuno ha qualche viaggio in Italia o poco più, ma la situazione è drammatica”. “In più cambiano le regole all’interno dei Paesi europei. C’è una recrudescenza paurosa ed è tutto fermo. Il problema è che la gente non prenota. I pochi che hanno prenotato, ora cancellano”.

“Delle prenotazioni hanno cancellato al 60/70% ma già erano poche”, prosegue Schincaglia, “Mezzi sono positivi o sono in quarantena. Chi ha prenotato da solo senza passare dalle agenzie ora non sa come fare: li aiutiamo a capire che ci sono delle assicurazioni per avere il rimborso”. “Non possiamo far altro che chiedere al ministro un aiuto sostanziale: cassa integrazione dedicata e ulteriori aiuti economici che ancora non sono arrivati. Siamo solo a sperare che ci siano questi aiuti per arrivare ad una primavera avanzata: sono due anni che diciamo che le difficoltà saranno per altri due anni. Si pensa di tornare alla normalità nel 2024-25. Ci sono agenzie che fanno viaggi con gli studenti e sono due anni che non li fanno. Poi ci sono aziende che come noi viaggiano a lungo raggio in gruppo. Entro dopodomani finisce la cassa integrazione e ancora il ministro si dichiara dalla nostra parte ma non ha fatto nulla. Ci sono difficoltà burocratiche e gestionali e dall’altra c’è il Covid”.

Una giornata in pullman ad esempio a Castelluccio di Norcia non cambia nulla, come qualcuno che può aver fissato qualche viaggio individuale. “Altro esempio”, aggiunge Schincaglia, “molti avevano il Capodanno in Giordania, l’Italia ha escluso questa meta. Si devono ridare i soldi e si rimane con il cerino in mano. Ci sono tour operator specializzati sull’Africa Australe, hanno i loro clienti. O ci aiutano o queste aziende chiudono. La situazione è sicuramente drammatica e abbiamo bisogno che il ministro dia una risposta alle nostre richieste. Al momento non ci sono segnali positivi ma decisamente negativi. Speriamo sul ministro Orlando che faccia qualcosa sulla cassa integrazione”.

“Siamo pronti a sperare ma ancora è lunga”, conclude Schincaglia, “Noi siamo ancora qui, si cerca di tirare avanti malgrado il ministero non ci stia aiutando affatto. Siamo in prima linea nel subire questa situazione così devastante”.



