Arezzo, piastrina militare del partigiano Tagano ritrovata sotto terra riconsegnata alla vedova centenaria

La piastrina militare del partigiano Domenico Galli torna nelle mani della moglie centenaria Bruna Ferri. Commozione e ricordi durante la consegna del reperto storico alla vedova Galli, classe 1922, che, alle soglie dei 100 anni di vita, ha ripercorso le tappe della sua esistenza assieme al gruppo di Quelli della Karin.

Il gruppo di appassionati di storia della Seconda Guerra Mondiale e di ricerca con metal detector, dopo aver fatto affiorare dal terreno la piastrina d'identità del subbianese, tra i personaggi simbolo della lotta partigiana e della Resistenza aretina, conosciuto con il soprannome di battaglia “Tagano” ed autore del volume “Catenaia! Una banda partigiana”, ha scovato anche i familiari per poi raggiungerli nell’abitazione di Ceciliano e consegnargli il cimelio capace di far riemergere i ricordi di una vita e del periodo bellico.

“Grazie ha detto la vedova Galli “per il nobile gesto. Una sorpresa inaspettata. Non potevamo immaginare di recuperare l’oggetto appartenuto a mio marito e del quale non sapevamo l’esistenza”.

Inaspettata la visita quindi della delegazione capitanata da Federico Casci cui va il merito di aver avuto l’idea di scandagliare il terreno del suo giardino e da Luca Barbanera che ha materialmente rinvenuto la piastrina con impressa la matricola “14136-49-C” e l’identità di “Galli Domenico di Bruno e Sandroni Margherita” compreso l’anno di nascita 1922” e seppur erroneamente il luogo di nascita: “Subiaco” Arezzo – anziché Subbiano (n.d.r.).

“Sono ben felice” commenta Luca Barbanera “di aver potuto restituire la piastrina di Domenico Galli alla moglie e ai suoi familiari. Vedere la felicità della signora Bruna, del nipote Giulio e della sua famiglia è un’emozione. Aver ritrovato il piastrino già rappresentava un evento raro, figuriamoci poterlo consegnare alla moglie centenaria. Sono azioni che fanno bene al cuore oltre che alla memoria della storia della città”.

Con il reperto sono riaffiorati i ricordi di vita della signora Bruna e del marito Domenico. Gli anni durante i quali si sono conosciuti e quelli legati al periodo bellico.

“La signora Bruna” aggiunge Federico Casci “ha una memoria eccezionale e ci ha raccontato del periodo in cui il subbianese Domenico Galli si era spogliato della divisa militare per poi darsi alla macchia aderendo alla banda partigiana che operava in Catenaia sotto il comando di Tifone, il partigiano Giovanni Zuddas, prima, e del tenente Siro Rosseti poi della Brigata Pio Borri. Abbiamo ipotizzato che proprio in quel periodo, magari per cancellare le tracce, possa essere stato proprio l’ex militare passato ai partigiani ad aver gettato la piastrina nel campo che oggi è il mio giardino”.

Durante i racconti della vedova Galli sono emersi anche alcuni ricordi legati alla lotta partigiana.

“Ci ha raccontato che il marito si era ritirato in Catenaia e che lei lo raggiungeva per portargli gli abiti. Fu anche catturata dai tedeschi perché parlasse e svelasse dove erano nascosti i partigiani ma lei mantenne il segreto e riuscì a sfuggire”.

È stato poi il nipote Giulio Casi a ripercorrere gli anni durante i quali lo zio Domenico scriveva il libro “Catenaia! Una banda partigiana”. “Un viavai a casa Galli” riferisce Casci “di personaggi subbianesi ed ex partigiani per ascoltare e annotare le loro storie da raccogliere in un documento pubblicato nel 1994 ed oggi introvabile. Uno spaccato della storia aretina che adesso il nipote vorrebbe ristampare per renderlo ancora fruibile alla cittadinanza e agli appassionati di storia”.

