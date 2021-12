Arezzo, l'azienda Monnalisa alla Casa Bianca: veste la figlia di Bocelli nello show di Natale

30 dicembre 2021 a

Monnalisa, azienda di Arezzo, arriva fino alla Casa Bianca. Vetrina davvero straordinaria per l’azienda aretina dell’abbigliamento per bambini fondata da Piero Iacomoni e Barbara Bertocci. Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea, ha indossato un abito in faille color magnolia, con stampa trompe l’oeil effetto gioielli, scollo a cuore, maniche accennate e cintura in velluto con castoni, della collezione Monnalisa Chic. Virginia si è esibita con il padre e il fratello Matteo nello speciale evento natalizio Pbs, In performance at the White Christmas: Spirit of the season. Ad assistere allo spettacolo c’erano il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill.

A condurre lo show l’attrice Jennifer Garner, vincitrice del Golden Globe. L’evento ha coronato il tour musicale che ha visto il tenore Andrea Bocelli e i figli coinvolgere negli Stati Uniti oltre 300 mila spettatori. Nello stesso tempo si è trattato di una grande occasione di visibilità per l’azienda del childerenswear, nata nel 1968 ad Arezzo, quotata dal 2018 su listino Euronext Growth Milan, che distribuisce i prodotti di fascia alta in oltre 60 Paesi del mondo e nel 2020 ha stretto un accordo di licenza con Chiara Ferragni. Una eccellenza aretina che coniuga business con solidarietà e impegno sociale tramite la fondazione.

