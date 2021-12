Arezzo, Rsa: ci sono compratori per consorzio Reses ex Agorà. Il presidente: "Dopo gli arresti difficoltà ma salvati 450 posti di lavoro"

Luca Serafini 30 dicembre 2021 a

Stipendi in ritardo e tredicesima non pervenuta per i lavoratori della cooperativa Residenze il Corso. Difficoltà diffuse anche nelle altre realtà del consorzio Reses, l’ex Agorà colpita il 4 giugno dall’arresto dei vertici per una maxi evasione fiscale. Il grido arriva dai sindacalisti Alessandra Ricciarini (Fp Cgil) e Maurizio Milanesi (Fp Cisl) che espongono disagi e preoccupazione di chi lavora in un settore nevralgico come il servizio pubblico dell’assistenza agli anziani più fragili.

Ma è immediata la replica di Roberto Tassino, 54 anni, di Perugia, che dopo il terremoto giudiziario ha assunto la guida del consorzio di cooperative. “Forse non è chiaro che sei mesi fa, con gli arresti, tutto il sistema poteva collassare e invece abbiamo intrapreso con il cda un percorso, certo difficile, di risanamento e di prospettiva”.

Tassino prosegue: “E mi pare non sia chiaro neppure che in questa fase di inchiesta ancora aperta non è possibile dar corso ad eventuali operazioni di cessione di ramo d’azienda o di allargamento della compagine societaria, benché vi sia su Reses una forte attenzione, con importanti e serie offerte provenienti anche operatori del nord”.

Sono 450 i dipendenti che lavorano nelle strutture gestite dalle coop del consorzio tra nord Italia, Arezzo, Valdichiana, Umbria, Marche. “Abbiamo salvato i posti di lavoro e mantenuto i servizi assicurando gli adeguati livelli di assistenza e qualità” riprende Tassino “e ben sei commercialisti che seguono la nostra contabilità sono a dirci che il lavoro svolto è esemplare, con Reses che ha rimesso in ordine i conti, tagliato dove occorreva e potrà chiudere il bilancio con un margine di utile”. I sindacati lamentano però con forza il mancato diritto alla retribuzione per gli operatori.

“E’ innegabile che procediamo con difficoltà, e non poteva essere altrimenti considerata la situazione che abbiamo trovato e lo stop che le banche hanno dato alle linee di credito dopo gli arresti di giugno. Che ci sarebbero stati dei sacrifici era inevitabile e lo avevamo pure annunciato. Ma attenzione, nove giorni di ritardo nel pagamento dello stipendio, sui 15/20 previsti, ci possono stare in questa situazione che, lo ripeto, continua ad essere di emergenza e di passaggio”.

Sulle tredicesime ancora non versate il presidente di Reses è consapevole dei disagi, si sta adoperando per risolverli presto ma preferisce non fare date. “La priorità” ribadisce Tassino “era conservare gli organici e proseguire le attività: sfido chiunque a sostenere che in questi sei mesi non abbiamo fatto un buon lavoro nell’interesse di tutti”. Il sindacato da parte sua sottolinea i problemi di lavoratrici e lavoratori.

Parla di stipendio di agosto pagato a ottobre, quello di settembre pagato per il 40% a metà novembre e la restante parte saldata a fine novembre, infine quello di ottobre a metà dicembre. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto l'apertura di un tavolo di crisi in Prefettura: “Siamo in attesa della convocazione per capire situazione reale e prospettive del consorzio e delle sue associate”. Cgil e Cisl parlano di continue dimissioni da parte del personale delle varie strutture, di turn over elevato, di gravi disagi di carattere organizzativo e qualitativo.

“La situazione sta diventando gravosa e grottesca” dicono Ricciarini e Milanesi, che ringraziano “tutti quegli operatori socio sanitari che affrontano le giornate con professionalità e nel rispetto delle persone fragili”. Tassino ribatte: “Reses fatica ma questo attacco lo respingo: è inopportuno e ingiusto. L’80% degli stipendi è pagato regolarmente. Non si tiene conto di ciò che abbiamo fatto per salvare il consorzio e proiettarlo verso un 2022 di possibili importanti novità”.

Una evasione fiscale da 26 milioni è al centro dell’inchiesta Reses - ex Agorà che ha travolto i vertici del consorzio delle cooperative. Era il 4 giugno quando le indagini della Guardia di Finanza sulla presunta associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari fecero aprire le porte del carcere per Daniele Mazzetti, 60 anni, casentinese, figura di spicco nel mondo delle cooperative. Ai domiciliari andarono Letizia Beoni, 48 anni, legale rappresentante, ed il commercialista Alessandro Corsetti, 61. Altri rimasero coinvolti, tra questi Roberto Vasai, ex presidente della Provincia. La procura parla di “sistema collaudato” incentrato sui servizi socio-assistenziali: bandi pubblici, attività affidate alle coop - chiuse e sostituite - omessi versamenti di tributi e indebite compensazioni, rilevante debito verso l’erario.

