Tribunale di Roma dichiara fallimento Pl Retail che gestisce 21 negozi Pull Love

Il tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento di Pl Retail, società in qualche modo collegata alla galassia di attività imprenditoriali della famiglia Moretti, estranea alla vicenda. Pl Retail gestiva una serie di negozi - 21 - che commercializzano i prodotti Pull Love, celebre marchio della maglieria in cashmere che appartiene ad una società di Hong Kong di proprietà dell’imprenditore Andrea Moretti, figlio di Antonio, patron della celebre tenuta Sette Ponti passato dalla moda ai vini di successo. Occorre tener presente che tutti gli altri punti vendita di Pull Love - in totale sono 140 in tutta Italia - non hanno nulla a che fare con questo fallimento sentenziato prima di Natale. I negozi fanno capo ad una miriade di altre società con contratti in franchising e di somministrazione della merce e sono pienamente operativi, compreso quello di corso Italia ad Arezzo. Le chiusure scattate con il fallimento si riferiscono a punti vendita del nord Italia. Pl Retail versava in una seria crisi finanziaria ed era in concordato preventivo ma il tribunale della capitale lo ha dichiarato inammissibile per motivi formali e procedurali senza che i creditori abbiano espresso il voto sulla proposta concordataria. A seguire il procedimento per Pl Retail è l’avvocato Pierpaolo Lucchese di Roma. Ora, alla luce della svolta, una società partner sta valutando con i suoi legali se prenderla con il concordato fallimentare., Intanto è passata in giudicato la sentenza sulle vicende che a novembre 2018 portarono ai domiciliari Antonio e Andrea Moretti, oltre ai loro più stretti collaboratori, con l’accusa di autoriciclaggio. I patteggiamenti che hanno definito il procedimento penale non sono stati impugnati. Questione giudiziaria cristallizzata, seppure con gli impegni pattuiti che prevedono il pagamento di cospicue somme. Il giudice Lucia Faltoni a novembre ha accolto le proposte concordate dagli avvocati difensori dell'imprenditore Andrea e del padre Antonio e dei factotum Marcello Innocenti e Paolo Farsetti. A fronte di un esborso di 8,2 milioni all'erario è calato il sipario. La Guardia di Finanza e il pm Marco Dioni avevano passato sotto la lente l’impero dei Moretti, tra vini, moda e immobiliare. Autoriciclaggio e bancarotte le accuse. Per gli inquirenti erano stati reinvestiti circa 21 milioni provenienti da precedenti reati tributari e fiscali. Tre anni di reclusione per Andrea, due anni e otto mesi per Antonio, queste le pene che potranno essere scontate con l'affidamento in prova ai servizi sociali avendo già goduto dei benefici in precedenza. Due anni e sei mesi per Innocenti e due anni e quattro mesi per Farsetti. Pene più leggere rispetto a quanto rischiavano con processo ordinario. Fin da maggio Andrea Moretti aveva raggiunto l'intesa alla base dei patteggiamenti. Cinque i milioni già versati, altri 3,2 da pagare a rate in quattro anni. Dissequestrate tutte le proprietà a parte il palazzo fiorentino di Bianca Cappello, che sarà restituito al saldo.

