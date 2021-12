Arezzo, la Wally chiude il negozio a Saione: frutta, verdura e tanta vita

Francesca Muzzi 30 dicembre 2021 a

“Wally ma è vero che domani (oggi ndr) è l’ultimo giorno?”. Al numero 75 di via Trasimeno, nel quartiere di Saione, è un via vai davanti a quella bottega - davvero le ultime rimaste - di frutta e verdura. Oggi la signora Wally Brizi tira giù la saracinesca, ma nessuno in quell’angolo del quartiere, ci vuole ancora credere. La bottega di frutta e verdura è sorta nel 1984: “Qui c’era la sede del vecchio partito comunista”, ci dice Wally, originaria di San Giustino Umbro “e noi avevamo preso il negozio accanto, ma visto che gli affari andavano bene ci siamo allargati”. Dentro quella bottega sembra che il tempo - meno male - si sia fermato. Ci sono semi e noccioline che vengono vendute a peso, come una volta. E come una volta, la signora Wally quando finisce di servire un cliente gli chiede: “Li vuoi gli odori?”. E giù sedano, carote come appena colte. E poi quasi in un angolo ci sono una stufa alimentata con la bombola del gas e una sedia. Perché nella bottega della signora Vally, a Saione, non si vende solo frutta e verdura, ma si dispensano consigli, si raccontano le esperienze di vita o si passa anche solo per un saluto e due chiacchiere. “La Wally è un punto di riferimento - dice una cliente - ci porta la spesa a casa, ha aiutato tutti gli anziani dei dintorni. Chiudeva il negozio e andava a casa loro se avevano bisogno di aiuto”. “Su questa seggiola - racconta la titolare - tante persone si sono sedute. Mi ricordo della signora Laura. Ogni mattina, alle 7.15, quando aprivo, scendeva da casa e si metteva a sedere in negozio aspettando l’ora di pranzo. ‘Meglio con te che da sola, almeno vedo passare la gente’, mi diceva”. La signora Laura è morta a 100 anni e chissà che la compagnia di Wally e dei suoi clienti non sia stata la migliore medicina per vivere così a lungo. Ma perché ha deciso di chiudere? “Perché mio marito Claudio è già in pensione e io mi voglio godere un po’ la mia campagna - dice - Senza contare di quanto è cambiato il quartiere di Saione”. Ma quasi a sorpresa, Vally non è la commerciante retorica che se la prende con i troppi extracomunitari, anzi, ce l’ha soprattutto con chi ha cambiato il senso di marcia a tante strade. Compresa via Trasimeno. “Una volta si poteva anche andare in senso contrario a ora, oggi è tutto più difficile. Tra sensi unici, parcheggi che mancano. E’ dura tenere aperto un negozio. E così ho deciso di chiudere e di andare in pensione”. “Come si farà senza la nostra Wally”, chiede la signora sulla soglia della porta. “Ma io torno nei prossimi giorni. Vengo a sistemare il negozio, a rimettere a posto. Non vi lascio così su due piedi. Mi rivedrete ancora”. Ma non sarà più la stessa cosa per quello spicco di Saione abituato alla frutta, verdura e alle parole, mai fuori posto, della sua titolare con quell’accento umbro, mai perso e quel sorriso contagioso che prima di congedarci dà un consiglio anche a noi: “Mi raccomando uva bianca domani (oggi ndr) e uva nera il primo dell’anno. Portano bene”.

