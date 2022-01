Cosa fare la prima domenica del 2022? Ad Arezzo in centro c'è la Fiera Antiquaria

Sara Polvani 02 gennaio 2022 a

Si è respirata un’atmosfera speciale ieri in città con il ritorno dopo 17 anni della Fiera Antiquaria nel giorno di Capodanno. Era infatti dal 2005 che l’evento non si ripeteva. Ieri e oggi, sabato 1 e domenica 2 gennaio, via così alla prima edizione del nuovo anno nel percorso consueto del centro storico. In diversi i visitatori con il meteo favorevole, nonostante il clima meno buono causa Covid.

Le bancarelle, allestite ieri mattina e non venerdì sera, sono tornate anche in Piazza Grande, nello spazio lasciato libero dal Villaggio Tirolese, attrazione di punta della Città del Natale in calendario fino al 9 gennaio. Particolare attenzione è stata riposta nelle misure di prevenzione, dal controllo del super green pass alle mascherine. Il via libera alla Fiera di gennaio è arrivato del resto dopo il confronto tra il Comune e la Prefettura: Palazzo Cavallo ha voluto approfondire le disposizioni e le restrizioni contenute nel nuovo decreto Festività del Governo per essere certi che non vi fossero impedimenti allo svolgimento della rassegna.

“Un po’ di gente c’è”, ha spiegato l’assessore comunale alla Fiera Antiquaria e al Turismo nonché presidente della Fondazione Arezzo Intour, Simone Chierici, “ci sono 140 espositori, meno del solito ma considerato il contesto va bene. Poteva essere un fiasco colossale invece va bene così. Abbiamo dato stamani (ieri, ndr) dei voucher agli espositori per fare colazione nei bar che avevano aderito all’iniziativa con il contributo della banca di Anghiari e Stia. Si era detto di farla dentro il chiostro della biblioteca ma non era il caso, si è trovato questo piano b. C’è movimento e tutto sommato si crede di poter essere contenti”. Erano 202 gli espositori di dicembre.

Da oltre cinquant’anni la Fiera Antiquaria richiama dunque espositori, visitatori e collezionisti ad Arezzo per vivere uno straordinario appuntamento con il passato e le sue meraviglie. La storia dell’Antiquaria vive ancora oggi tra i suoi banchi vivaci, le botteghe operose e i tanti oggetti in esposizione rari e interessanti, ognuno con la sua storia.

Eleganza, meraviglia, scoperta: esporre in Fiera è l’occasione per entrare a far parte di una realtà di assoluto prestigio. Un universo di relazioni e interazioni arricchenti, una speciale vetrina espositiva che, ogni prima domenica del mese e sabato precedente, richiama migliaia di visitatori, intenditori e addetti ai lavori dall’Italia e dall’estero. Ambasciatrice dei tesori del passato, la Fiera Antiquaria è oggi un appuntamento attualissimo che si racconta attraverso diversi canali di comunicazione su tutto il territorio nazionale accrescendo, edizione dopo edizione, la sua fama di Fiera più antica e più grande d’Italia.

Ma la Fiera ha da poco anche un nuovo sito web (www.fieraantiquaria.org): un universo virtuale speciale, consultabile anche in inglese, nel quale immergersi per vivere le atmosfere e le novità dell’Antiquaria anche da luoghi lontani.

Si guarda adesso a quella che sarà l’edizione di febbraio, sabato 5 e domenica 6, sempre nel suggestivo scenario del centro cittadino.



