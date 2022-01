L'ultima macelleria del centro storico di Castiglion Fiorentino ha chiuso i battenti

Piero Rossi 02 gennaio 2022 a

Un altro storico negozio del centro storico castiglionese ha tirato giù la saracinesca alla fine del 2021.

Il 31 dicembre, infatti, è stato l'ultimo giorno di attività della Macelleria Camorri, che aveva sede in Corso Italia, con il suo caratteristico ingresso, come molti ce ne erano una volta.

Con la chiusura del negozio Camorri sparisce anche l'ultima macelleria dal centro storico di Castiglion Fiorentino. Continua, insomma, oltre allo spopolamento, anche l'impoverimento del commercio all'interno del vecchio borgo, con l'addio di esercizi storici, appena mitigato dall'avvio di qualche nuova attività.

Fino a qualche decennio fa non erano pochi i “macelli” in paese; in Corso Italia c'era il macello di Saverio, poi passato alla famiglia Camorri, quello che ha resistito fino ad ora; a poche decine di metri, davanti a Porta Fiorentina, si trovava il negozio di Italo Castellucci, e all'inizio di Via Dante, a pochi passi dal “Canto di Sant'Antonio”, si incontrava la polleria delle sorelle Fabbrini.

All'inizio della salita del Cassero c'era la macelleria comunale, per la vendita della carne di seconda scelta, che un tempo aveva anche un banditore.

Anche la zona di Porta Romana, dall'altra parte del paese, era densa di attività commerciali e di macelli in particolare. In cima al Passaggio, davanti alla porta sovrastata dalla statua di San Michele, c'era la macelleria della famiglia Castellucci, e bastava fare pochi passi dentro il borgo per trovare il macello della Silvia Castellucci, poi passato al Pesci e poi a Matteo.

Poco più in su c'era la polleria del Gallorini, detto “il Nanfini”, e ancora sopra il Robicci, poi il Sereni.

Era molto apprezzata la tradizione, portata avanti dalle macellerie, di allestire nelle loro vetrine, la sera del Venerdì Santo, delle scene ispirate all'attualità, vestendo di abiti umani gli agnelli uccisi per la vendita di Pasqua.

Abbiamo in mente, per esempio, quando un macello ricostruì la sala operatoria dell'ospedale di Città del Capo, dove il Professor Barnard aveva effettuato il primo trapianto di cuore. La gente, prima di andare alla processione, si accalcava davanti alle vetrine per vedere le scene allestite dai macellai.

Con la chiusura della Macelleria Camorri termina anche il tempo delle macellerie del centro storico di Castiglion Fiorentino.

Si impoverisce ancora il nostro tessuto sociale. E’ un altro pezzo di storia che se ne va.



