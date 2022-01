Arezzo, torna la Befana campestre a Policiano: in 400 corrono il giorno dell'Epifania

05 gennaio 2022 a

a

a

Il 6 gennaio 20222 a Policiano, organizzata dalla Polisportiva Policiano con il patrocinio del Comune di Arezzo e la Fidal, si disputq la 39a edizione della Befana Campestre che apre ufficialmente la stagione dei Cross sotto le rigide norme anticovid.

Saranno presenti complessivamente oltre 400 atleti in rappresentanza di tutte le provincie Toscane e non solo infatti saranno presenti atleti di club siciliani e piemontesi umbri ed emiliani. La gara sarà valida come 3a prova del Grand Prix di Cross Toscano e prova di Promocross provinciale oltre al Grand Prix classico organizzato dalla U.P.Policiano ed il CSI.

Il ritrovo presso la Polisportiva Policiano è alle ore 10,00 con obbligo di Gree Pass. Alle ore 10,45 partirà la gara di km 4 open composta da Master ed Amatori dove gli accreditati alla vittoria sono Annetti, Del Buono, Vannuccini, Cardelli della Polisportiva Policiano , Martinelli del G.S. Il Fiorino, mentre in campo femminile Municchi di Grosseto se la giocherà con Checcaglini dell’Atl. Sestini

Alle ore 11,20 iniziano le gare del settore giovanile che si completeranno con le categorie Cadetti\e alle ore 13.

Alle 13,10 sarà la volta della gara del Gran Prix Toscano Femminile km 3 con la Junior Greta Settino della Toscana atletica Empoli fra le favorite e le allieve Federica Borromini siciliana e l’ex campionessa Italiana cadette Sonia Tissi Assi giglio Rosso Firenze , potrebbero rientrare nelle prime 10 anche le 2 aretine della Polisportiva Policiano Virginia Leonardi (2^ ad Orvieto il 2 gennaio in un cross umbro) e Valentina Mattesini 2^ al capodanno di Corsa a San Giovanni.

Alle ore 13,30 l’ultima gara in programma , quella del Grand Prix Maschile di km 3 vedranno impegnati una settantina di atleti tutti molto accreditati.

Dopo le prime 2 prove se la giocheranno anche a Policiano Baiocchi e Giuliano entrambi dell’Atl. Livorno insieme al vincitore del capodanno di corsa Valgimigli Assi Giglio Rosso e Fadda Gruppo Parco Alpi Apuane.

Proveranno ad inserirsi ed entrare nei primi 10 anche alcuni atleti della Polisportiva Policiano con Graziani (3° al capodanno di Corsa) Tartaglini ,Pastorini e Del Corto in grande crescita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.