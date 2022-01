Arezzo, sindaco del comune di Sestino ordina: scuole chiuse il 10, 11 e 12 gennaio a scopo cautelativo

07 gennaio 2022 a

Il sindaco di Sestino ha deciso per la non riapertura, lunedì 10 gennaio 2022, delle scuole presenti nel comune.

Con una ordinanza emessa oggi, venerdì 7 gennaio (Atto n° 01/2022) il municipio della provincia di Arezzo, guidato da Franco Dori, decreta la sospensione dell'attività didattica in presenza.

"In via cautelativa, precauzionale e temporanea, a tutela della salute pubblica ed in coerenza con le disposizioni normative sopra riportate" si legge nell'atto, viene ordinata "la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Sestino Capoluogo, Istituto Comprensivo Lucio Voluseno, per i giorni 10, 11 e 12 gennaio 2022."

Una decisione presa in considerazione della forte circolazione del Covid in questi giorni. Il tema delle lezioni scolastiche in presenza o in didattica a distanza continua a tenere banco con posizioni diversificate.

