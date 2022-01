Provincia di Arezzo, il vice presidente è Nicola Carini (FdI) e distribuite le deleghe ai consiglieri

09 gennaio 2022 a

Nicola Carini è il vice presidente della Provincia. Alla fine il braccio di ferro nel centrodestra lo ha vinto Fratelli d’Italia. Lega, Forza Italia e Ora Ghinelli erano di altro avviso e la proposta alternativa era quella di Simon Pietro Palazzo. La nomina non è ancora ufficiale ma il dado è tratto. La presidente Silvia Chiassai Martini, considerato il mancato accordo tra i partiti, ha esercitato la sua facoltà esprimendo il numero due con criterio fiduciario e in base alle modalità che erano state prefissate all’inizio. I punti di vista in coalizione erano differenti: FdI rivendicava il suo rappresentante in quanto il più eletto mentre la Lega aveva calato Palazzo in nome dell’equilibrio: una figura espressione del comune capoluogo, Arezzo, per bilanciare la presidenza della provincia appannaggio di un comune del territorio, Montevarchi. E’ per questo che Carini, di Cortona, veniva messo in discussione dagli alleati. Apriti cielo, la reazione del partito della Meloni nei giorni scorsi è stata vigorosa con FdI che, se avesse saputo di questa pregiudiziale, avrebbe allora candidato alle ultime elezioni provinciali (di secondo livello) lo stesso leader Lucacci o altri consiglieri comunali del capoluogo. Vedremo quali strascichi lascerà la controversia sulla vice presidenza in Provincia. Massima condivisione, invece, nella distribuzione delle deleghe:

NICOLA CARINI vicepresidente: Rapporti con gli enti locali e assemblea dei Sindaci, pianificazione territoriale, politiche per la promozione dello sport, protezione civile.

LAURA CHIELI Programmazione scolastica e Pubblica Iscrizione, rapporti con i dirigenti scolastici

MATTEO DEL BARBA:Trasporto Pubblico locale e mobilità sostenibile, polizia provinciale.

SIMON PIETRO PALAZZO Sviluppo economico e sociale, politiche di coordinamento per la promozione e il marketing territoriale, turismo e cultura.

MARCO ROSINI Manutenzione ordinaria delle infrastrutture, edilizia scolastica e patrimonio, programmazione lavori pubblici per viabilità e ponti, stazione unica appaltante.

CINZIA SANTONI Transizione ecologica e Ambiente, pari opportunità, personale, urp.

L.S.

