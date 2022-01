Arezzo, ricapitoliamo il mercato invernale amaranto: dieci nuovi arrivi e in vista l'undicesimo colpo

Nicola Brandini 09 gennaio 2022 a

Con l’arrivo nei giorni scorsi del difensore olandese Junior Van der Velden, l’Arezzo ha quasi completato il mercato in entrata. Manca solo l’ultimo colpo, che il ds Cristiano Tromboni è intenzionato ad assestare per coprire il ruolo di terzino destro. Ma nel mese di dicembre, da quando si è aperto il mercato dei Dilettanti, ne sono state fatte di operazioni tra entrate e uscite. All’Arezzo sono arrivati dieci nuovi calciatori, a fronte di sette partenze (Marchetti, Aliperta, Evangelista, Panatti, Tordella, Muzzi e Sparacello). Con i dieci arrivi nel mese di dicembre l’Arezzo ha comprato di fatto un’altra squadra. Se escludiamo il portiere, potremmo comporre una squadra competitiva con i dieci nuovi arrivi. Mancherebbe solo quel terzino destro che la dirigenza amaranto sta cercando in queste ore. Centrali di difesa sarebbero Frosali e Van der Velden, mentre a sinistra giocherebbe Giofrè (c’è anche Zona in quel ruolo, ma al momento è infortunato). Centrocampo a quattro con Marchi e Pizzutelli - tra i primi acquisti del mercato invernale e che stanno facendo la differenza da quando sono arrivati – insieme a Benedetti (arrivato a fine dicembre dal Tiferno) e Lazzarini (classe 2000, dal Real Forte Querceta). Attacco a due, con il tandem Calderini-Persano. L’ex Tiferno è stato il primo acquisto all’apertura del mercato, ed è stato ufficializzato dalla società il 1° dicembre: il suo arrivo ha portato ulteriore qualità e gol ad una squadra che al suo interno aveva già calciatori come Cutolo e Strambelli. Per Mattia Persano il ritorno in amaranto (dopo la parentesi nella stagione 2018-2019) si è concretizzato pochi giorni prima di Natale con l’ufficialità arrivata il 18 dicembre. Di questa nuova “squadra” di acquisti ce ne sono alcuni che per un motivo o per l’altro (soprattutto causa Covid) non sono ancora scesi in campo nemmeno un minuto. A parte Zona infortunato (e ne avrà ancora per molto), ci sono Giofrè, Benedetti, Lazzarini, Persano e, per ultimo, Van der Velden che stanno aspettando che il campionato riparta per poter fare il loro esordio con la maglia amaranto in questa stagione. Si dovrà aspettare ancora una quindicina di giorni prima di vedere i nuovi acquisti all’opera, visto che la data di ripresa del campionato è stata fissata dalla Lnd per il 23 gennaio. Intanto in questi giorni il ds Tromboni lavorerà per portare in amaranto un undicesimo calciatore, un terzino destro (quasi sicuramente under), che possa completare la squadra dei nuovi arrivi. Poi, una volta chiuso il mercato, ci sarà da pensare esclusivamente ad un girone di ritorno che si prospetta molto impegnativo.

