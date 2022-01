Arezzo, neve in provincia e in città: paesaggi imbiancati, mezzi spargi sale in movimento

09 gennaio 2022 a

Neve in provincia di Arezzo, paesaggi imbiancanti e strade comunque generalmente percorribili almeno fino alle 10. La precipitazione nevosa era annunciata ed è avvenuta, a macchia di leopardo, in tutte le vallate e a ridosso della città. Impegnati gli operatori e i mezzi della Protezione civile fin dalle prime ore del mattino di oggi, domenica 9 gennaio 2022.

Neve a intermittenza anche lungo il tratto dell'Autostrada del Sole tra Valdichiana e Valdarno. Spargimento di sale in corso, anche sulla superstrada tra Monte San Savino e San Zeno. Si segnalano disagi ma al momento nessuna situazione particolarmente grave.

Paesi imbiancati in Valtiberina, anche a Sansepolcro (la foto si riferisce a Caprese Michelangelo), in Valdarno (una foto nel corpo dell'articolo riguarda Cavriglia) e fiocchi in Casentino. Verso le 11 la neve cadeva copiosamente anche in città ad Arezzo. Situazione in evoluzione con possibilità di miglioramento nel pomeriggio ma poi con il rischio della formazione di ghiaccio in agguato.

