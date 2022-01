Arezzo, senza mascherina in piazza San Jacopo: carabinieri sanzionano due trentenni

12 gennaio 2022 a

a

a

Due trentenni trovati in centro ad Arezzo senza mascherina, multati dai carabinieri. Sanzioni da 400 euro a testa. E' successo martedì nei pressi di piazza San Jacopo dove tra l'altro lo stesso giorno erano in programma manifestazioni autorizzate in tema di Covid e restrizioni.

I militari dell'Arma sono impegnati, tra le innumerevoli attività, anche nei controlli volti a verificare il rispetto delle disposizioni previste dal decreto del governo e dalla zona gialla per lo stato di emergenza sanitaria. Indossare all'aperto la mascherina è un obbligo dopo il recente inasprimento.

Occorre quindi tenere il dispositivo di protezione personale, in modo corretto, pena appunto il verbale con ammenda. L'Arma proseguirà i controlli sia in centro che in periferia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.