Arezzo, ragazzo di 17 anni imbratta muro del parco con lo spray: denunciato

Diciassettenne di Arezzo sorpreso dai carabinieri a imbrattare un muro al parco Ducci. Il giovane era intento a tracciare scritte con la bomboletta spray nell’area verde cittadina. I militari della stazione di Arezzo hanno notato un gruppetto di giovani e hanno colto in fallo il diciassettenne che è stato identificato e denunciato per deturpamento e imbrattamento aggravato. Non si trattava di scritte no vax ma comuni graffiti. L'episodio è successo venerdì sera e i carabinieri ne hanno dato notizia oggi, sabato 15 gennaio 2022.

