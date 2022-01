Arezzo, ragazzo e ragazza di 16 anni feriti nello scontro tra scooter e auto in via Marco Perennio

16 gennaio 2022 a

Due sedicenni, un ragazzo e una ragazza, feriti ad Arezzo nello scontro tra uno scooter e un'auto. L'incidente stradale è successo sabato 15 gennaio 2022 alle 22 in via Marco Perennio. Lo scooter sul quale viaggiava la coppia è venuto a collisione con la macchina e nell'impatto i due giovanissimi sono finiti a terra riportando lesioni. Sono stati soccorsi da automedica, Misericordia di Arezzo e Croce Bianca. La polizia si è occupata dei rilievi per accertare la dinamica della collisione. Il conducente del motorino è stato valutato dai sanitari in codice giallo mentre la ragazza che era con lui, in codice rosso. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale San Donato.

