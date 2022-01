Arezzo, sottopasso per collegare via Petrarca e zona Montefalco: così il progetto

Marco Antonucci 17 gennaio 2022 a

Un sottopasso tra via Petrarca e la zona Montefalco. Un progetto da un milione e mezzo di euro destinato a migliorare il collegamento tra il quartiere e la grande arteria che porta verso il centro della città.

L’idea, conferma l’assessore alle opere pubbliche Alessandro Casi, è quella di realizzare un collegamento sotterraneo nei pressi della Casa dell’Energia. Non solo. Spiega ancora Casi che “l’intervento riguarderà anche la riqualificazione dell’area verde” che sarà uno dei due punti di approdo del sottopasso.

Addio dunque agli attraversamenti pedonali in una delle rotatorie più trafficate della città, uno snodo che unisce le direttrici che vanno dalla stazione verso il centro, via Fiorentina, il raccordo autostradale, il Baldaccio e, appunto Montefalco.

Un intervento da un milione e mezzo di euro che rientra nei progetti del bando di rigenerazione urbana. Uno stanziamento di 20 milioni di euro legati al Pnrr, i cui dettagli saranno illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo comunale dal sindaco Alessandro Ghinelli e dall’assessore Alessandro Casi.

Il sottopasso tra via Petrarca e la zona Montefalco andrà a caratterizzare ancora di più un’area, quella del Baldaccio, da mesi al centro di un altro importante intervento: quello del raddoppio del tunnel che passa sotto i binari della ferrovia. I lavori del cantiere vanno avanti in vista dell’estate quando nel cantiere è prevista la collocazione del secondo tunnel.

Una scelta dei tempi che non è casuale visto che il particolare intervento dovrà essere effettuato in un periodo di minor traffico ferroviario quale quello estivo.

Un'opera che, secondo quanto previsto nel progetto, costerà quattro milioni e 300 mila euro e che vedrà coinvolte le aree di via Baldaccio, viale Cittadini e via Alessandro Dal Borro. Una volta ultimati i lavori, il tunnel sarà percorribile nelle due direzioni e non in una sola come adesso e sarà quindi possibile raggiungere il centro città svoltando da Pescaiola verso la zona Baldaccio. Un'alternativa per gli automobilisti che contribuirà a decongestionare il traffico in viale Cittadini.

Dal Baldaccio a Castelsecco e San Cornelio. Della valorizzazione dell’area archeologica si è parlato nel corso dell’ultimo consiglio comunale che si è tenuto pochi giorni fa, grazie a due atti di indirizzo firmati da Pd, Arezzo 2020 e Movimento 5 stelle e da Scelgo Arezzo.

Emendamenti sono stati presentati dal consigliere di maggioranza Federico Rossi che ha ricordato come la riqualificazione delle mura nell’area sia inserita nel piano degli investimenti del 2022. Dopo la discussione, emendamenti accolti e voto favorevole del consiglio per entrambi gli atti d’indirizzo sulla valorizzazione turistico-culturale di Castelsecco e San Cornelio.

