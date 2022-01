Non c'è una tomba libera al cimitero di Olmo, la tumulazione a Frassineto

Francesca Muzzi 17 gennaio 2022 a

La signora Elena è amareggiata. Con il dolore addosso per la perdita di un parente e l’amarezza della famiglia di averlo dovuto seppellire lontano dalla loro casa, perché “al cimitero di Olmo non c’è posto”. La storia arriva i primi giorni dell’anno e porta con sé quel tanto che basta per dire: “Non siamo una frazione isolata, ma praticamente siamo in bocca alla città e non è possibile che non abbiamo trovato posto nel nostro cimitero”. Ad onor del vero, Elena dice che un posto c’era ad Olmo: “Un forno troppo in alto dove chi ha problemi di salute, non sarebbe potuto arrivare. Non abbiamo avuto alternative. C’è perfino una cappella, pensavamo che alla fine potevamo comprarla, ma ci hanno detto che non era possibile. Sono stati giorni complicati per tutta la mia famiglia”. Cominciati quando questa persona è venuta a mancare. “Già il dolore per la perdita di un nostro caro - racconta Elena - Poi, dopo il decesso, per due giorni i miei familiari hanno cominciato a cercare un posto al cimitero di Olmo pensando che fosse scontato trovarlo”. Invece l’amara sorpresa: niente tomba. “L’unica che ci avevano offerto era in una posizione scomoda”. A quel punto però i componenti della sua sua famiglia, provano a dare la soluzione che sembra più logica: “Abbiamo una nonna al cimitero di Olmo che è morta da 35 anni e avevamo chiesto se era possibile spostarla. Ci è stato risposto che non lo era, perché tra qualche anno in quel punto ci sarebbero stati dei lavori e la tomba sarebbe stata comunque spostata, perché lì è previsto un vialetto”. A quel punto alla famiglia sono stati proposti vari cimiteri vicino ad Olmo tra cui Pieve a Quarto e Sant’Andrea: “Ma non avendo trovato niente, abbiamo optato per Frassineto dove è stata tumulata la salma del nostro caro”. “Ma vi pare una cosa possibile?”, si chiede Elena “che si crei un disagio, proprio nel momento di un grande dolore, cioè il disagio di non avere potuto scegliere il luogo che anche a lui avrebbe fatto piacere”. Ma c’è un altro fatto e cioè che il cimitero di Olmo sono anni che aspetta i lavori. “Praticamente è tutto approntato. Nel senso che il terreno e quanto altro sono già pronti, ma è ancora tutto fermo. Purtroppo la gente nasce e muore e vorrebbe anche essere sepolta nel paese dove ha vissuto. Non mi sembra di chiedere molto”. La signora Elena fa un appello al Comune e a chi potrà aiutare lei e tante altre persone a risolvere questa situazione. “Servono posti al cimitero di Olmo - continua - Abbiamo messo il nostro caro a Frassineto e, ripeto, al dolore anche la beffa. I lavori promessi e mai iniziati a questo punto penso che dovrebbero cominciare, perché le famiglie che già vivono una situazione di dolore possano seppellire i loro morti secondo i loro desideri”. “Nessuno merita ciò - conclude la signora Elena - la civiltà di un popolo si vede dalla cura e dal culto dei suoi morti”.

