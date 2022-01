Arezzo, oggi il vescovo Fontana fa 75 anni e può lasciare

Francesca Muzzi 19 gennaio 2022 a

a

a

Riccardo Fontana compie 75 anni. Una data importante per il vescovo della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro che dovrà trascorrere il giorno del suo compleanno in isolamento, perché positivo al Covid.

Da oggi il Papa avrà sulla sua scrivania la lettera di dimissioni del vescovo. E da oggi scatterà una sorta di limbo. Ore di attesa, che saranno giorni e forse settimane, per capire quale sarà la direzione del Papa. Vale a dire la nomina subito di un nuovo vescovo, oppure più tempo per l’attesa. Nel Codice di Diritto Canonico (401) si legge: “che il Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà dopo aver valutato tutte le circostanze”. La lettera di dimissioni il vescovo Fontana l’ha scritta già prima di Natale accompagnandola, in conferenza stampa, anche con l’esclamazione: “Ma la notizia sarebbe se il vescovo non avesse scritto la lettera”. Invece la missiva delle dimissioni c’è e adesso occorre aspettare la decisione del Papa. Non è escluso, come prima di Natale aveva dichiarato anche il sindaco Alessandro Ghinelli, che il vescovo Fontana possa rimanere fino a San Donato, cioè fino al mese di agosto. Magari la nomina del nuovo vescovo arriverà per la Madonna del Conforto, vale a dire il prossimo 15 di febbraio. Nel frattempo il vescovo Fontana ha fatto un regalo alla parrocchia di Anghiari. Nei giorni scorsi, durante la messa al santuario del Carmine ha annunciato di volere donare l’organo che si trova in Cattedrale, quello che venne fatto costruire nel 2006, alla parrocchia di Anghiari. Il prezioso dono verrà collocato al Santuario del Carmine. Il vescovo Fontana è particolarmente legato al Santuario mariano di Anghiari. Nel 2019, tra l’altro, durante la Madonna del Conforto, annunciò la nomina di vescovo di don Marco Salvi. Uno dei nomi che attualmente circola per sostituire Fontana che, come ha già detto, non se ne andrà da Arezzo, ma trascorrerà la pensione in città. “Sono nato pisano e morirò aretino”, aveva detto sempre il prelato. Quindi adesso, la domanda è sapere che cosa farà il Papa se accetterà le dimissioni di Fontana, oppure se gli concederà una proroga. C’è già un precedente illustre, quello del cardinale Gualtiero Bassetti, che quest’anno compie 80 anni. L’attuale presidente della Cei, aveva ottenuto la proroga dal Santo Padre.

Monsignor Riccardo Fontana è stato nominato vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro il 16 luglio del 2009. Prima di arrivare ad Arezzo, dal 1995 è stato vescovo di Spoleto-Norcia.

Da oggi quindi la diocesi avrà un vescovo dimissionario. E saranno giorni di attesa aspettando anche la celebrazione della Madonna del Conforto. L’anno scorso venne svolta con tutte le precauzioni anti Covid e quest’anno, molto probabilmente, sarà la stessa procedura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.