Arezzo, giovane senza mascherina in treno si rifiuta di indossarla: convoglio fermo un'ora, denunciato per interruzione pubblico servizio

Giovane senza mascherina in treno si rifiuta di indossarla e il capotreno chiama le forze dell'ordine. Alla fine il passeggero viene denunciato per interruzione di pubblico esercizio dopo che il convoglio è rimasto fermo per oltre un'ora alla stazione di Terontola (Cortona) in provincia di Arezzo.

E' successo alle 15.30 di mercoledì 19 gennaio 2022 e allo scalo ferroviario è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha identificato il giovane. Era stato il capotreno a segnalare il fatto. Non essendo in quel momento disponibile la pattuglia della Polfer, impegnata in altro servizio, i militari dell'Arma sono saliti sul treno ed hanno proceduto.

Il giovane nel frattempo si era messo la mascherina e quindi non è stato possibile contestargli la sanzione per il mancato rispetto delle normative legate all'emergenza sanitaria Covid. Ma, ricostruito l'accaduto, è scattata la denuncia penale per aver causato il disagio a causa del forzato stop al convoglio ferroviario.

