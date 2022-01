Arezzo nel promo tv della serie Fosca Innocenti. Comanducci: "Sfruttiamo il cineturismo"

Francesca Muzzi 20 gennaio 2022 a

“Oh Madonna del Conforto”. L’esclamazione si riconosce bene. Così come Arezzo nel promo di Fosca Innocenti, la fiction girata in città nella scorsa estate. La serie, che andrà in onda su Canale 5, ha cominciato a fare il giro sulle reti mediaset con il promo. C’è Arezzo, nei flash andati in onda, tanto che Marcello Comanducci, ex assessore al turismo sottolinea in un post l’importanza del cineturismo: “Arezzo - scrive - si gioca una partita importantissima sul turismo dei prossimi 5 anni con Fosca Innocenti. Molti sottovalutano l'impatto del cineturismo nelle destinazioni ma vi assicuro che sono tantissime le persone che scelgono la loro vacanza ispirati da film e serie tv”. “Solo il promo passato su Canale 5 è stato visto da 4.6 milioni di persone, alla posizione 11 del giorno, sopra anche ad Amici e Verissimo, questo per fare capire i numeri in gioco. Quando sarà in onda (dopo Sanremo) avremo una vetrina privilegiata in prima serata vista da milioni di italiani. Se la serie avrà successo e Arezzo si vedrà in tutto il suo splendore, come speriamo tutti, i numeri cresceranno in modo spaventoso, a dirlo non sono io, ma gli aumenti delle presenze certificati da produzioni italiane come Montalbano, Don Matteo. Con la Fondazione Arezzo Intour e il Comune abbiamo cercato in tutti i modi di attrarre produzioni nel territorio e quando abbiamo avuto l'occasione (a costo zero) di Fosca Innocenti con il direttore Rodolfo Ademollo abbiamo festeggiato, però dobbiamo essere bravi a sfruttarla a livello marketing perché molto dipende da come riusciremo a comunicarlo”. Nel cast della serie diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy per Mediaset, ci sono anche Vanessa Incontrada, Francesco Arca e Cecilia Dazi. Arezzo, ricordiamo, è stato palcoscenico di altre grandi produzioni. Una su tutte “La Vita è bella” di Roberto Benigni e poi Leonardo Pieraccioni con “Un fantastico via vai”. Ma non è solo Arezzo teatro di serie tv e produzioni cinematografiche. A luglio scorso a Cortona è stata girata Succession (Usa) serie tv di Hbo ideata da Jess Armstrong. Nel cast Brian Cox, Sarah Snook e Jeremy Strong (produzione esecutiva Panorama). La serie è stata girata anche a Chianciano Terme, Siena e la Val d’Orcia. E poi documentari. Dante fuga dagli Inferi, prodotto da Indigo Stories per Sky Arte con riprese a Poppi. E sempre restando in provincia come non ricordare, ancora una volta Leonardo Pieraccioni, che ha scelto per ben due volte l’Aretino per i suoi film. Stia, dove ha girato “Il Ciclone” e Anghiari per una “Una moglie bellissima”. Per non parlare - tornando in città - di 4 Ristoranti che venne girato a ottobre 2019 ad Arezzo. “Puntiamo e sfruttiamo il cineturismo”, dice ancora Comanducci. “Penso che in un momento di pandemia come questo, dove il grosso arriva dai turisti italiani, fanno comodo anche questo tipo di produzione”. Appuntamento dunque dopo Sanremo con Arezzo su Canale 5

