Arezzo, bimbo di tre mesi e mezzo dimenticato in fondo alle scale: genitori condannati

Luca Serafini 21 gennaio 2022 a

a

a

Colpevoli di “abbandono di minore”. Nove mesi di reclusione al padre e sette alla mamma (pena sospesa). E’ finito così, in primo grado, il processo ai genitori del bimbo dimenticato nell’androne di un palazzo della città, in via Po, la notte della Befana del 2020. Il pubblico ministero aveva chiesto otto mesi per entrambi.

Le motivazioni del giudice Giorgio Margheri, depositate tra novanta giorni, spiegheranno la diversa gradazione della pena e la difesa dei due a quel punto potrà valutare se ricorrere in appello. Il bimbo all’epoca aveva appena tre mesi e mezzo e quando i residenti di un condominio, rientrando dalla passeggiata con il cane nella notte fredda del 6 gennaio, trovarono l’ovetto con la creatura nel vano di ingresso del palazzo, dettero l’allarme. Era l’una e 51. Il piccino era completamente solo, non si sa da quanto tempo. Arrivò il 118 con l’ambulanza e la polizia per le indagini.

Papà e mamma, all’epoca residenti in quell’edificio, vennero rintracciati nelle ore successive e denunciati: così si aprì la vicenda giudiziaria con le opportune verifiche e valutazioni sotto il profilo sociale. Nel frattempo, va detto, la famiglia ha seguito l’opportuno percorso rieducativo accompagnata dalle strutture competenti e il figlioletto cresce con i genitori, che hanno recuperato la piena potestà genitoriale, e due fratelli.

L’episodio di quella notte, frutto di un momento di leggerezza, stanchezza, disattenzione, superficialità o che altro, secondo il giudice Margheri non poteva passare impunito. Perché un bimbo in tenerissima età va accudito e circondato di mille premure e non si può parcheggiare come un oggetto in fondo alle scale.

Fu il fiuto di un cane di rientro dal giro fuori, a indicarlo al padrone che lo teneva al guinzaglio. Non ci fu alcuna conseguenza fisica per il bebè, protetto da una coperta: venne controllato dai sanitari e sottoposto a tutti gli accertamenti. Nel processo concluso ieri l'uomo, 44 anni, e la donna, 24, sono stati riconosciuti colpevoli. Nella precedente udienza il pm Emilio Bettini aveva concluso la requisitoria chiedendo la condanna. La sentenza prevede, in teoria, un risarcimento al figlio, da quantificare in sede civile.

Il bambino era rappresentato nel processo dall'avvocato Fabio Appiano, quale curatore nominato dal tribunale. Gli avvocati Cristina Parnetti e Tommaso Ceccarini, difensori della coppia, avevano concluso le arringhe chiedendo l’assoluzione portando vari argomenti e dopo che la mamma, in spontanee dichiarazioni, aveva cercato di giustificarsi parlando di equivoco tra genitori sul da farsi in quella serata. Una sbadataggine (non si è mai capito bene nata come) senza conseguenze ma che secondo il giudice deve essere punita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.