Arezzo, barista: "Incassi bassi e le bollette raddoppiano. Rischio anche lo sfratto"

Francesca Muzzi 21 gennaio 2022

“Ma lo vedete quanta gente c’è in giro? Praticamente siamo tornati al lockdown con la differenza che stavolta ci fanno tenere aperti, ma siamo vuoti”. Romina Cicala è la titolare, insieme alla figlia Alessia del bar La Chicheria in via Vittorio Veneto. Giovedì ha fatto sentire la sua voce anche dalla trasmissione Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio. La situazione per gli esercenti non è delle migliori. “Tra le persone che sono positive e quelle che stanno in quarantena praticamente Arezzo si è svuotata - dice Romina - I nostri incassi di giornata variano. Un giorno possiamo guadagnare 100 euro e quando va bene, invece, 150. Capite che non è facile tenere un bar aperto in queste condizioni, perché poi le spese superano sempre gli incassi”. Accanto infatti ai pochi guadagni, quest’anno ci si è messo anche il caro bollette. “Mi è arrivata quella della luce pari a 432 euro, quando prima utilizzando le stesse cose, ne pagavo 300. Praticamente ogni due mesi pago una bolletta di 900 euro e sono tante, perché i consumi sono sempre gli stessi. Io dico che a volte fermarsi è meglio che andare avanti”. “L’anno scorso - dice ancora Romina - durante il lockdown avevano bloccato rate e quanto altro. Quest’anno invece sono ripartite e alla fine mi aspetto anche lo sfratto, perché sono indietro con l’affitto. E’ dura, vi assicuro. E a completare il tutto, anche le bollette raddoppiate”. E il caro bollette - rincari su luce e gas - colpisce anche i ristoranti. Luca Fabianelli dell’Anticafonte si è visto recapitare una bolletta di 3200 euro della luce. “Un tempo ne pagavo 2000 e prima della pandemia 1600. E ancora non è arrivata la bolletta del gas che mi immagino sia molto più alta”, dice. Anche per Luca il periodo è quello che è: “Al di là che sappiamo tutti che gennaio non è un gran mese per i ristoranti, dopo le feste di Natale, anche io però vedo che non c’è grande movimento. Ogni tanto ci sono giornate buone, altre e sono le più meno buone. Abbiamo perso anche i pranzi aziendali, e quando si parla di aumenti non sono solo luce e gas, ma anche materie prime come caffè e farina”. “Purtroppo è così - conclude Luca - Mi auguro solo di tornare in fretta alla normalità”. Stefano Mearini è invece il rappresentante Fipe-Confcommercio: “E’ un periodo così - sottolinea - Basta fare un giro per la città e vediamo che ci sono anche meno auto rispetto a quello che avviene di solito. La gente è a casa. Positiva o in quarantena, per questo anche nei nostri locali ne circola meno. Capisco quando si dice che tenere chiuso converrebbe di più, piuttosto che lasciare aperto e guadagnare cento euro. Ma personalmente penso che tenere aperto anche solo mezza giornata è importante, soprattutto per quei clienti che hanno il bar come punto di riferimento. E’ a loro, alle persone che ancora frequentano i nostri locali che non possiamo togliergli anche questo”.

