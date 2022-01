Rinviata Flaminia-Arezzo. Nuovi contagi Covid nello spogliatoio amaranto

21 gennaio 2022 a

a

a

Partita dell'Arezzo rinviata a causa dei nuovi contagi Covid dentro lo spogliatoio amaranto. La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio a data da destinarsi della partita tra Flaminia Civitacastellana e Arezzo, originariamente in programma domenica prossima (23 gennaio) alle 14:30. La Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la richiesta presentata dalla Società Sportiva Arezzo che in seguito ad un ciclo di tamponi effettuato nella giornata di oggi ha riscontrato la positività di quattro componenti del 'gruppo squadra' (tre calciatori e un componente dello staff). I soggetti risultati positivi al Covid-19, vaccinati e asintomatici, vanno ad aggiungersi ai due tesserati già in isolamento dallo scorso 17 gennaio. Cambia quindi anche il programma di allenamento con i calciatori a disposizione di mister Sussi che svolgeranno una seduta di lavoro nella giornata di domani, sabato 22 gennaio (ore 10:30), e una in quella di domenica 23 gennaio (ore 10:30).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.