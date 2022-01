Arezzo, ai giardini del Porcinai nuove rastrelliere in attesa dei grandi lavori. Bici abbandonate, ecco cosa succede

22 gennaio 2022 a

Addio alle vecchie rastrelliere per le bici ai giardini del Porcinai di Arezzo, arrivano quelle moderne e decisamente più sicure. Si tratta di un primo cambio di look in attesa che prenda definitivamente forma il progetto da un milione di euro che il Comune conta di iniziare a mettere nero su bianco dal mese di febbraio.

L’opera - come confermato dall’assessore alle opere pubbliche Alessandro Casi - è già finanziata. Adesso dovrà essere progettata la riqualificazione, ad iniziare dalla attesa sistemazione delle fontane, per un intervento che vedrà il coinvolgimento diretto della Soprintendenza.

Sotto la lente quei giardini lungo viale Michelangelo e parte di piazza della Repubblica che rappresentano un primo biglietto da visita che la città mostra a chi arriva in treno. Intanto, mentre gli uffici comunali si preparano a definire il progetto, da Palazzo Cavallo è arrivato il via libera ad un intervento meno complesso ma i cui effetti per così dire “visivi” saranno fin da subito apprezzati da quanti, dalla prossima settimana, si troveranno a transitare lungo i giardini o nei pressi della stazione ferroviaria.

E’ infatti prevista per mercoledì 26 gennaio la rimozione delle rastrelliere nella parte dei giardini Porcinai che guarda verso il piazzale della Repubblica. L’operazione - sottolineano dal Comune di Arezzo - condotta dall’Ufficio mobilità, si inserisce nell’ambito della sostituzione delle attuali rastrelliere con un modello che maggiormente si armonizza con l’arredo urbano.

A partire dalle 7 di mercoledì prossimo saranno dunque vietate la sosta e il deposito delle biciclette. “Quelle rinvenute” è stato spiegato da Palazzo Cavallo in una nota diramata ieri, “subiranno un trattamento diverso a seconda che siano in stato di abbandono, non funzionanti o di scarso valore economico, funzionanti.

Le prime verranno rimosse e subito rottamate. Le seconde saranno custodite dall’amministrazione comunale per un periodo di 30 giorni, decorsi i quali, se non reclamate dai legittimi proprietari, andranno incontro alla rottamazione. Anche per le biciclette rientranti nella terza tipologia sono previste la rimozione e la custodia per 30 giorni, dopo di che verranno trattate come oggetti ritrovati”.

“La proprietà” puntualizzano dal Comune, “potrà essere dimostrata con l’esibizione della chiave del lucchetto o con la presentazione della combinazione numerica della chiusura”.

