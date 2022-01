Arezzo, donna in stato di ebbrezza finisce con l'auto sulla rotatoria di via Amendola: soccorsa e denunciata

22 gennaio 2022 a

a

a

Donna in stato di ebbrezza alla guida dell'auto finisce sul guard rial della rotatoria di via Amendola. La conducente dell'auto, fortunatamente illesa, è stata soccorsa e poi denunciata per guida in stato di alterazione per aver assunto alcol oltre il lecito.

Due le pattuglie dei carabinieri intervenute nella notte tra venerdì e sabato 22 gennaio, alle 3.30, nella zona alla immediata periferia di Arezzo. Sul posto anche la Polizia stradale per il ripristino della circolazione. La donna al volante, sola in auto, è andata dritta contro la rotatoria e nell'impatto i rottami del mezzo, semidistrutto, si sono sparsi sulla carreggiata.

Nella giornata di sabato invece i carabinieri di Anghiari e Subbiano sono intervenuti per soccorrere un uomo cinquantenne che ha perso il controllo dell'auto ed è finito nella scarpata. lungo il torrente Chiassaccia, tra i comuni di Anghiari e Subbiano. Il ferito è stato stabilizzato dai soccorritori del 118 e trasportato in elicottero a Careggi per le cure del caso.

