Arezzo, i dubbi dei tabaccai sul green pass: "Un minuto per la vendita, cinque per la scansione"

Anche in tabaccheria dal primo febbraio servirà il green pass base. Addetti ai lavori e associazioni di categoria esprimono preoccupazioni e disagi in attesa che arrivino chiarimenti sulla norma.

Spiega Margherita Maniscalchi, presidente Assotabaccai Arezzo e titolare di Tabacchi e Chicche in via Fiorentina: “Le regole stabilite dal Governo per la tutela della salute sono assolutamente giuste. Ma per quanto ci riguarda vengono a crearsi delle complicazioni. Siamo caratterizzati da una vendita velocissima: per una vendita che avviene in meno di un minuto dobbiamo investirne cinque per la scansione del green pass. Per noi è un problema serio. L’afflusso è numeroso e veloce.

Si lascia la possibilità alle persone di comprare la legna o andare dall’ottico, mentre tra i nostri clienti ci sono persone anziane che chiedono un biglietto dell’autobus: è incongruente questa scelta. Anche perché durante la prima fase della pandemia il Governo ci aveva ritenute attività essenziali che forniscono servizi. Le nostre attività sono complesse, gestite di solito da una sola persona, che si alterna con un'altra dopo cinque o sei ore. Ho sentito alcuni colleghi e sono tutti a manifestare grossi disagi. Con i margini ristretti di guadagno che abbiamo dobbiamo anche investire 600 euro per comprare un lettore. Sono anche edicola e i miei colleghi sono nelle stesse condizioni.

Noi diamo servizi, siamo attività anomale che dovrebbero, proprio per l’intrinsecità dei servizi dati, essere considerate come nella prima fase della pandemia: attività essenziali”.

“Ci sono persone anziane che vengono da noi per le bollette”, conclude Maniscalchi. “Ma se impediamo alle persone pure di pagare le tasse cosa si deve fare”.

Preoccupazioni legate al nuovo provvedimento che attraversano anche le associazioni di categoria.

“Esprimiamo preoccupazione e non vorremmo che in generale per la necessità del green pass, che non mettiamo in discussione, fosse sanzionata l’azienda se qualcuno ne è sprovvisto”, commenta la direttrice di Confesercenti Arezzo, Valeria Alvisi.

“L’obbligo informativo dovrebbe essere sufficiente. Per certe tipologie di vendita, in particolare per tabacchi ed edicole, dove l’acquisto è veloce, è un aggravio ulteriore dover scansionare il green pass. Prevedere le macchinette automatiche è un costo che non ci sembra corretto che sostengano le imprese. La richiesta sarebbe di prevedere non una sanzione a carico dell’impresa ma un obbligo di green pass”.

“Abbiamo visto che per le tabaccherie, come per le stesse edicole, serve il green pass base”, commenta la vicedirettrice di Confcommercio Arezzo, Catiuscia Fei.

“Di fatto sono state equiparate ai negozi commerciali classici. C’è una normativa che andrebbe chiarita meglio: per andare in edicola serve il green pass ma in un supermercato che vende anche i giornali posso accedere senza green pass base. Bisogna capire come il Governo vorrà procedere. Anche le edicole nelle precedenti normative rientravano tra quelle con generi di prima necessità. Fermo restando che noi siamo per i vaccini, chiederemo” sottolinea Catiuscia Fei, “dei chiarimenti che speriamo possano arrivare entro il primo febbraio”.

Data a partire dalla quale entreranno in vigore le ultime novità legate all’utilizzo del green pass nella nostra vita di tutti i giorni.



