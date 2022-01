Arezzo, ragazza stuprata nella baracca: rumeno condannato a 7 anni e due mesi

24 gennaio 2022 a

a

a

Condannato a sette anni e due mesi di reclusione il rumeno accusato di violenza sessuale su una 19enne di Arezzo. La sentenza è stata pronunciata alle 18 di oggi, lunedì 24 gennaio, dal tribunale di Arezzo in composizione collegiale. L'episodio risale al luglio 2019 in una baracca usata come alloggio di fortuna di stranieri nella zona di via Leonardo da Vinci vicino all'Esselunga. La ragazza si affidò incautamente all'uomo, conosciuto alla stazione, lo seguì nella capanna dove si sarebbe poi consumata la violenza sessuale. Quindi la denuncia e le indagini. La giovane era in un momento di fragilità e secondo quanto emerso divenne preda del cinquantenne. L'uomo, che è a piede libero, era difeso dall'avvocato Domenico Nucci che ha chiesto l'assoluzione: la linea sostenuta era quella che la giovane fosse consenziente al rapporto sessuale. Il pm Chiara Pistolesi aveva chiesto la condanna a otto anni di reclusione. La ragazza era parte civile con l'avvocato Beatrice Vanni. Tra novanta giorni le motivazioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.