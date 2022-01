Arezzo, operaio di 51 anni morto sul lavoro a Bibbiena: è caduto dentro alla tramoggia in azienda di calcestruzzo

25 gennaio 2022 a

Un operaio di 51 anni è morto sul lavoro a Bibbiena. L'incidente è avvenuto questa mattina, martedì 25 gennaio, in una azienda di calcestruzzo in località Nave.

Dalle prime informazioni risulta che l'uomo sia caduto in una tramoggia dove è rimasto incastrato. Sul posto i soccorritori dell'emergenza urgenza, i carabinieri di Bibbiena e il personale dell'Asl preposto alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisl) per verificare il rispetto di tutte le norme.

L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 10 con dinamica ora al vaglio degli inquirenti. Alla Nave di Bibbiena hanno operato anche i vigili del fuoco. Dopo la richiesta di aiuto partita dall'azienda che produce materiale per l'edilizia, purtroppo l'intervento dei soccorritori non è valso a salvare l'operaio, deceduto per le gravissime lesioni riportate.

