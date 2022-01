Operaio morto sul lavoro a Bibbiena: caduto nel macchinario che frantuma pietre. Aveva 51 anni, lascia due figli

25 gennaio 2022 a

E' caduto nel macchinario che frantuma le pietre destinate ad essere trasformate in calcestruzzo. E' morto così Francesco Brenda, l'operaio dell'azienda Mariotti di Bibbiena in località la Nave. Nato nel 1970, avrebbe compiuto 52 anni quest'anno. Abitava a Bibbiena in zona Santa Maria e lascia due figli.

La tragedia si è consumata poco dopo le 10 e dopo le complesse operazioni di recupero del corpo del lavoratore, è in corso la fase di accertamento della dinamica dell'incidente e delle eventuali responsabilità.

Il sostituto procuratore Marco Dioni aprirà un fascicolo con le relazioni degli inquirenti e dei tecnici. Da capire come l'uomo possa essere finito nella tramoggia della produzione. Non ha avuto scampo.

L'allarme lanciato dai colleghi ha messo in moto la macchina dei soccorsi ma tutto è stato vano per il 51enne. Sul posto i carabinieri della stazione di Bibbiena e della compagnia, gli operatori del Pils, servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro, i vigili del fuoco, i soccorritori,

La notizia è rapidamente circolata a Bibbiena ed ha suscitato cordoglio, ma anche in tutto il Casentino, nell'Aretino e a livello nazionale dove la piaga delle morti sul lavoro è un autentico flagello.

