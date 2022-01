Arezzo, incendio nella notte in una azienda orafa di Castiglion Fibocchi

26 gennaio 2022 a

Incendio in una ditta orafa di Castiglion Fibocchi. Le fiamme hanno colpito una parte del fabbricato sede della Castoro. E' successo nella notte tra martedì e mercoledì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'ambiente. Nonostante l'incendio, l'attività produttiva della Castoro 537 Ar oggi è regolarmente in corso. In via di quantificazione il danno e da accertare come siano partite le fiamme. In via Setteponti sono anche intervenuti i carabinieri della stazione di Castiglion Fibocchi per gli accertamenti di rito. Castoro opera nel settore della gioielleria, della affinazione analisi e recupero metalli preziosi, acquisto e vendita di oro da investimento.

