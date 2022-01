Arezzo, il quartiere di Saione riprende vita. "Ma non abbassiamo la guardia"

Francesca Muzzi 26 gennaio 2022 a

a

a

Riparte Saione. Nel giro di un mese almeno cinque attività hanno scelto il quartiere per aprire o riaprire. Le ultime due tra martedì e ieri: prima l’Ortobar di Jovannino e ieri mattina il Caffè Via Veneto di Nicola Castigli. Sarà un caso, sarà il Covid, ma in questo periodo Saione ha fatto vedere un’altra faccia. Anche se le associazioni di commercianti e di cittadini chiedono in coro di “non abbassare la guardia”. “Specialmente nella zona di Campo di Marte - sottolinea Roberta Blasi del Comitato Duomo Vecchio - la situazione non dico che è sempre uguale, perché direi una bugia, ma diciamo simile. Il bar vicino alla farmacia comunale dove ogni giorno si effettuano i tamponi e che era stato chiuso dal questore, è stato riaperto e dentro e fuori ci sono sempre gli stessi avventori. Così come a Campo di Marte c’è sempre il giro di spaccio, magari più camuffato, ma esiste sempre. Mancano le luci. Ma devo dire però che specialmente in via Vittorio Veneto, la gente ha cominciato ad investirci e l’apertura dell’ex Caffè Magi è un bel segnale. Qualche passo in avanti c’è stato, ma si può fare di più. Come, per esempio, avere un mercato permanente a Campo di Marte, come quello delle pulci che porta tanto movimento ‘sano’ di persone”. L’associazione Alò Saione, con un post, ha salutato l’attività di Jovannino, dell’Ortobar, così come aveva fatto in precedenza con le altre che hanno creduto in questo quartiere: “Saione - risponde Debora Testi, presidente dell’associazione - non è da meno di altre parti della città per quanto riguarda degrado o microcriminalità. Mi pare ovunque che ci siano gli stessi problemi, e che questi non hanno una soluzione immediata. Noi puntiamo a rendere Saione un quartiere attrattivo per le attività, come punto di partenza per migliorare il degrado ed il malessere da tanti lamentato, e mi pare che la musica sta cambiando e ce lo fanno notare. Molte attività che aprono, riaprono e che anche se si spostano restano comunque all’interno del quartiere. Senza dimenticare che a Saione ci sono negozi storici che comtinuano a credere nel quartiere e che ci sono ormai da decenni”. Una situazione che probabilmente, visti i segnali, non si ferma qui. Valeria Alvisi direttore della Confesercenti di Arezzo, sottolinea: “Il messaggio che sta passando è che Saione ricomincia ad essere un quartiere vivace, popoloso. Le attività che, ad onor del vero aprono, lo fanno su altre che hanno chiuso, come Jovannino che ha riaperto un bar chiuso. Ma anche questi sono segnali importanti”. Perché dopo il gran parlare di Saione, spesso in senso negativo, la gente ha ricominciato ad investirci? “Perché Saione - risponde Alvisi - è ad un passo dal centro storico, è comunque un quartiere dove c’è vita, un quartiere che si sta vivacizzando in maniera positiva ed ecco perché la gente lo sceglie”. Certo, anche da parte di Confesercenti c’è un occhio “a non abbassare mai la guardia, perché alcune situazioni continuano ad esistere, ma gli interventi e le attività di prevenzione che stiamo facendo anche insieme alle associazioni, hanno ricominciato a rendere il quartiere appetibile”. Dall’inizio di dicembre fino ad oggi Saione ha conosciuto cinque nuove attività commerciali. E domenica prossima a Campo di Marte tornerà anche il Mercatino delle Pulci. “E’ un quartiere - conclude Alvisi - che nella difficoltà del Covid, alla fine, ha saputo rialzare la testa per merito di tutti”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.