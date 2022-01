Arezzo, la Lega chiede al sindaco di sapere se consiglieri comunali hanno svolto consulenze per le spa

Luca Serafini 27 gennaio 2022 a

Clima frizzante su Coingas ed Estra. Con una interrogazione rivolta al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il gruppo della Lega, che fa parte della maggioranza a Palazzo Cavallo, chiede di accertare se nell’attuale consiglio comunale ci sono consiglieri che, per motivi professionali, hanno svolto attività remunerate per conto di Coingas, di Estra o di società ad esse collegate. La verifica deve riguardare l’esercizio iniziato nel 2017. Il quesito che viene posto al primo cittadino dal partito di Salvini avrebbe un significato esclusivamente di trasparenza. Nessuna incompatibilità, niente rilievi da contestare, tuttavia sapere se un consigliere comunale ha avuto rapporti di interesse anche patrimoniale con la partecipata Coingas, che a sua volta partecipa Estra, è un elemento che la Lega ritiene ineludibile. Probabilmente anche in vista delle prossime scadenze che per l’amministrazione Ghinelli si avvicinano e cioè il rinnovo del ruolo di amministratore unico di Coingas, previsto a giugno. Franco Scortecci, che subentrò a Sergio Staderini, è in scadenza e tutto lascia supporre che ci sarà un cambio per questo incarico che se prima era importante adesso, alla luce delle vicende giudiziarie esplose, lo è ancor di più.

Ma per rimanere alla stretta cronaca della vita consiliare, la notizia è la presentazione dell’atto inoltrato dal gruppo della Lega composto da Federico Rossi, Egiziano Andreani, Carla Borri, Fabrizio Ferrari, Vittorio Giorgetti e Piero Perticai. Appellandosi al regolamento comunale, il Carroccio aretino presente in municipio chiede risposta scritta. A queste domande: “Risulta che a partire dall’esercizio 2017 qualcuno tra gli attuali componenti del consiglio comunale di Arezzo abbia intrattenuto, negli ultimi cinque anni, con le società Coingas spa, Estra spa o società controllate e/o partecipate di Estra spa rapporti aventi contenuto patrimoniale?” E ancora: “Nel caso in cui si rintraccino detti rapporti, quali consiglieri ne sono stati parte e quali importi risultano dagli stessi incassati?”.

Quesiti posti al sindaco dopo aver ricordato che le partecipate si avvalgono per le loro attività di consulenti esterni e che i soci, quindi il Comune, può avere l’elenco delle consulenze e dei beneficiari e l’ammontare di quanto percepito. Lo screening, secondo la Lega, ha per fine di “incrementare la trasparenza nel rapporto con la cittadinanza”. Questi dati, del resto, per la Lega sono “complementari a quelli che vengono chiesti dalle vigenti norme che obbligano i consiglieri a dare pubblicazione agli estratti delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali”. Quindi, si proceda con l’elenco delle eventuali consulenze, chiede il gruppo del partito di Salvini che in provincia è coordinato dall’avvocato Matteo Grassi. Situazione in evoluzione con possibili effetti politici dopo le tensioni del centrodestra, specie tra Lega e Fratelli d’Italia, evidenti nei giorni scorsi sulla nomina del vice presidente della Provincia.

Martedì intanto udienza del processo Coingas, Estra, Multiservizi, sulle famose consulenze incriminate (peculato) e i vari intrecci. In sospeso la questione della presidenza di Estra tolta da Anac a Francesco Macrì, con occhi già rivolti al Tar per i ricorsi.

