Arezzo, tensione tra Lega e Fratelli d'Italia su incarichi Estra e Coingas. Il sindaco: "Risponderò ma domanda oziosa"

Maggioranza di centrodestra al Comune di Arezzo in ebollizione su Coingas ed Estra dopo l’interrogazione urgente della Lega per far emergere eventuali consulenze e incarichi affidati dalle società a consiglieri comunali di Palazzo Cavallo.

Il gruppo del Carroccio chiede di conoscere nomi e compensi. Se il sindaco Ghinelli non fa una piega dinanzi all’atto, pur ritenendo la richiesta “oziosa”, si percepisce invece grande irritazione da parte di Fratelli d’Italia per un’iniziativa interpretata come ripicca o disturbo.

Il rinnovo dei vertici di alcune partecipate sarebbe il vero terreno di scontro tra partner di maggioranza. Mentre tiene banco la spinosa vicenda di Estra, con Francesco Macrì, espressione e leader di FdI, decaduto da presidente per effetto della delibera Anac, in attesa del pronunciamento del Tar sul ricorso. Fu proprio la Lega, quando Anac fermò Macrì, a porre la questione di una rapida soluzione all’assenza di Arezzo nel cda di Estra.

Cda che la prossima settimana si riunisce proprio ad Arezzo per significare la vicinanza al territorio in una fase delicata. Tornando alla richiesta di trasparenza della Lega, il sindaco Ghinelli aggiunge: “Chiederò le informazioni alle aziende e chiederò direttamente ai trentadue consiglieri se hanno ricevuto incarichi da Coingas, Estra o società collegate”. Il sindaco non attribuisce valenza amministrativa all’interrogazione, che invece agita le acque della coalizione.

E’ la partita sugli equilibri di forza e sull’attribuzione dei ruoli nelle partecipate a creare fibrillazione dopo il recente braccio di ferro tra gli avvocati Matteo Grassi e Francesco Lucacci, coordinatori di Lega e FdI sulla vice presidenza in Provincia, con il partito della Meloni che l’ha spuntata (Nicola Carini). Tira aria di verifica. Ma ora la domanda è: ci sono consiglieri che negli ultimi cinque anni hanno riscosso dalle società Estra, Coingas e collegate per prestazioni professionali fornite? Manager, tecnici, legali?

In attesa della risposta ufficiale si spulciano curriculum, dove già sono trasparenti certi ruoli, si ricostruiscono passaggi, si consultano assetti societari. Tutte attività legittime, premette la Lega nell’interrogazione, ma se il partito di Salvini ha posto il tema vuol dire che da qualche parte vuol arrivare. Vedremo.

Intanto dall’opposizione si leva la voce di Francesco Romizi, capogruppo di Arezzo 2020: “È singolare che a volerci vedere chiaro sia, oltre all’opposizione, anche il maggiore partito del centrodestra”, osserva Romizi che aggiunge “quella coalizione non è coesa come vorrebbe far credere. Il capitolo ‘partecipate’ si arricchisce di un ulteriore capoverso. Se a muovere la Lega è una legittima istanza di trasparenza, chiediamo che questo principio sia seguito fino in fondo e che della risposta del sindaco siano messi a conoscenza la commissione consiliare garanzia e il Consiglio comunale”. Intanto da martedì torna il processo in tribunale sui filoni Coingas, Estra e Multiservizi, partecipate bollenti.

