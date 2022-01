Morto sul lavoro, funerale nel santuario vicino a casa. Autopsia e indagini: cosa sappiamo della caduta nel macchinario

28 gennaio 2022 a

Operaio morto sul lavoro alla Mariotti Calcestruzzi di Bibbiena, l’ultimo abbraccio a Francesco Brenda sarà reso domani, sabato 29 gennaio 2022, nel santuario di Santa Maria del Sasso, vicino alla casa dove l'uomo, 51 anni, lavorava.

Il nulla osta ai funerali è arrivato ieri, una volta conclusa l’autopsia eseguita a Siena nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla procura di Arezzo con ipotesi di reato omicidio colposo, anche se le circostanze della caduta di Brenda nella tramoggia che macina i materiali edili di scarto non sono ancora chiare. Unico indagato è Antonio Mariotti, 55 anni, titolare dell'azienda e amico della vittima. Un atto dovuto, l'iscrizione nel registro degli indagati, nella fase in cui si deve fare luce sull'accaduto con atti irripetibili come l'autopsia.

La salma del 51enne tornerà oggi a Bibbiena e ad occuparsi delle esequie è l’impresa funebre Rossi di Bibbiena. La camera ardente sarà allestita nella cappella del santuario e domani alle 15 saranno officiati i funerali: poi la tumulazione nel cimitero che si trova nelle vicinanze.

La tragedia di Francesco Brenda ha profondamente scosso la comunità di Bibbiena e il Casentino. Padre di due figli, da anni lavorava alla Mariotti Calcestruzzi. L’incidente è avvenuto martedì mattina, intorno alle 10, alla Nave di Bibbiena. Una dinamica che è ancora tutta da ricostruire, visto che nessuno ha visto l’operaio di 51 anni precipitare nel macchinario in movimento. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta, affidata al sostituto procuratore Marco Dioni. Le prime risposte sono attese adesso da quanto emergerà dall’autopsia.

Si dovranno attendere almeno un paio di mesi prima di conoscere quanto accertato dal professor Mario Gabbrielli, il medico legale al quale la Procura di Arezzo ha affidato l’esame autoptico che si è concluso nel pomeriggio di ieri. A Siena era presente anche il dottor Angelo Stamile, il consulente nominato dall’avvocato Saverio Agostini, legale dell’unico indagato, Antonio Mariotti, il titolare dell’azienda dove è avvenuto il tragico incidente.

Nessuno ha visto cadere l'uomo nel frantoio delle pietre. Il suo corpo è stato trovato poco dopo incastrato nel macchinario, riverso, di testa. Fratture al capo. Le braccia pare fossero dritte, apparentemente senza un movimento di protezione nella caduta dal dislivello. Cosa questa che alimenta il sospetto del malore, per il quale non ci sono ancora risposte. Pare che l'uomo non soffrisse di particolari disturbi.

Quindi cosa può essere accaduto alla Mariotti Calcestruzzi? Un movimento non corretto e imprudente? Un deficit di sicurezza? Un malessere improvviso? O che altro?

Altro aspetto al vaglio è quello della ringhiera di protezione nella postazione con il quadro comandi, alta circa 80 centimetri. Un luogo che Brenda conosceva benissimo per averci lavorato una vita. I rilievi degli ispettori del lavoro, degli operatori Asl del dipartimento di prevenzione e sicurezza, dei carabinieri non avrebbero fatto emergere gravi irregolarità nell'impianto che pure è piuttosto datato. Tutto ancora da accertare. Mentre queste sono le ore dell'addio all'operaio Francresco Brenda, con dolore e rispetto.

