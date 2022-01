"Sono gay e mamma mi rifiuta". Madre e zio sotto accusa mentre il gip archivia posizione del ragazzo

Luca Serafini 28 gennaio 2022 a

a

a

Giacomo ha 28 anni ed è gay. Da un anno e mezzo è in guerra con sua mamma e con lo zio. Una brutta storia di incomprensioni, di parole pesanti, di botte. Perfino una bombola del gas, ha denunciato il giovane, fu agitata contro di lui in modo minaccioso. Ieri il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Arezzo, Claudio Lara, ha archiviato l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali che pendeva su Giacomo: il pm Marco Dioni l’aveva già azzerata ma la mamma si era opposta. “Per me questa archiviazione è una notizia importante, posso riappropriarmi almeno in parte della mia vita”, dice Giacomo Caporuscio, laureato in mediazione linguistica, in attesa di occupazione.

“Sarebbe stata una beffa. Io sono stato ripudiato e con quell’accusa veniva ribaltata la verità dei fatti. Da quando la situazione è precipitata, tre anni fa, sono piombato in un incubo che prosegue ancora: mia mamma non ha accettato il fatto che io sono omosessuale e da quando gliel’ho detto sono stato oggetto di brutte parole e un atteggiamento ostile basato su pregiudizi insensati”. Vive a Levane, Giacomo. Ha un fidanzato. Con il padre mantiene un buon rapporto, spesso vive a casa sua. I genitori si sono separati quando era piccolo, poi il divorzio. “Vorrei che si riaprisse il dialogo ma non vedo segnali, spero magari in una lettera nella cassetta della posta e invece trovo solo le comunicazioni degli avvocati”. Lo scorso 24 dicembre Giacomo è stato possibile riprendere le sue cose nella casa dove abitava prima che tutto degenerasse nell’autunno 2020, e dalla quale sostiene di essere stato cacciato. Tensione reciproca, nessuno scambio di auguri di Natale. A garantire che tutto si svolgesse civilmente c’erano gli avvocati: Antonio Panella per il giovane, Francesca Molino per la mamma, Nicola Detti per lo zio.

La donna e l’uomo ora rischiano il processo per maltrattamenti e violenza privata, l’inchiesta condotta dal pm Angela Masiello è chiusa. Siamo nella fase in cui è possibile chiedere interrogatori e memorie. “Non capisco questo muro eretto da mia mamma, non capisco le offese come frocio, fallito, fai schifo...” riprende Giacomo. “Perché hanno distrutto tutto?” Madre e fratello di lei, sono accusati per due episodi tra ottobre e novembre 2020. Il giovane lamenta conseguenze fisiche a braccio, spalla e viso in seguito a colpi e calci ricevuti, per non parlare della ferita che sente dentro. A loro volta la donna e lo zio hanno la loro versione dei fatti, molto diversa, e lo stesso decreto di archiviazione parla di “conflittualità familiare accesa, tensione reciproca e comportamnti discutibili” da una parte e dall’altra.

Non sono emerse prove che la donna nel corso di un movimentato episodio si fece male per colpa del figlio, quindi caso chiuso. Mentre il procedimento giudiziario che vede il 28enne parte offesa è in itinere, quello che invece riguardava il ragazzo per i presunti maltrattamenti da lui compiuti è definitivamente archiviato. Giacomo - che ha raccontato la sua storia anche esponendosi alle telecamere della tv - si sente tuttora ingiustamente perseguitato ma non abbandona la speranza che un giorno lo strappo con la mamma si ricucia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.