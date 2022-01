Arezzo, battute osé alla collega ispirate ai cartoni animati: licenziato e condannato

Luca Serafini 30 gennaio 2022 a

Le battute allusive che l’uomo avrebbe pronunciato verso la collega di lavoro non erano delle peggiori: “Ti faccio popi popi”, “Vado a parlare con Winnie”. Ma secondo il giudice monocratico di Arezzo valgono la condanna a un mese e dieci giorni di arresto, in quanto molestie a sfondo sessuale. E in più il risarcimento danni alla parte offesa, con provvisionale di duemila euro e il resto da stabilire in sede civile.

La sentenza riguarda un ultracinquantenne aretino che cinque anni fa è finito in un mare di guai per quello slancio magari inopportuno verso una stagista ma che sta pagando a carissimo prezzo. L’episodio è ambientato in un’area di servizio lungo l’A1 e ha dato il via ad una azione disciplinare che per l’uomo si è conclusa con il licenziamento. Una vicenda controversa, non a caso oggetto di iniziative sindacali e legali sul diritto del lavoro che potrebbero arrivare fino in Cassazione, intrecciata al processo penale.

Una questione che va avanti dal 2017 con l’ex dipendente di una grande catena commerciale che nel frattempo, essendo lontano dalla pensione, senza salvagente e senza nuova occupazione, si barcamena come può per sbarcare il lunario e andare avanti. Amareggiato, come ci conferma l’avvocato Roberta Lacarra che lo difende, perché si sente vittima oltre misura di una situazione che da palla di neve è diventata valanga. Avrebbe potuto chiudere la storia con una oblazione da 500 euro e spiccioli, l’uomo, invece ha voluto affrontare il processo convinto della sua innocenza e anche per non intaccare l’azione legale volta al reintegro nei ranghi aziendali dai quali si ritiene estromesso in modo ingiusto.

Così si è celebrato il processo dinanzi al giudice Filippo Ruggiero, con pm Bernardo Albergotti. Secondo l’avvocato Lacarra quelle frasi incriminate non avrebbero travalicato i limiti, non vi sarebbe stata quella petulanza e quella oggettività di un atteggiamento realmente molesto. Tra l’altro nella fase iniziale della vicenda il collega venne pure sospettato di telefonate persecutorie e altre azioni che invece, si scoprì, erano in caso da attribuire all’ex fidanzato. La difesa ha anche sollevato dubbi sulla querela presentata a sei mesi di distanza dal fatto.

E sulla vicenda, è emerso, ci sarebbe stato tutto un quadro di situazioni poco chiare relative da un lato a possibilità di assunzione della ragazza e dall’altro per trovare il pretesto con cui togliere dai piedi il cinquantenne. Attriti, ruggini. Con le battute “creative” pronunciate dall’uomo, avances con linguaggio da cartoni animati (l’orsetto Winnie the Pooh per alludere all’organo sessuale), che lo hanno fatto precipitare senza sconti verso licenziamento e processo. La donna, che si è sentita colpita da quelle frasi, era parte civile con l’avvocato Cristiano Cazzavacca. Il pm aveva chiesto un’ammenda da 500 euro. Il giudice è stato più severo. L’andamento lento della giustizia non ha agevolato l’uomo che ora ha la strada tutta in salita. Dopo lunghi anni di onesto lavoro si sente nel tritacarne. Tra 90 giorni motivazioni della sentenza e possibilità di ricorrere in appello.

