Arezzo, Fratelli d'Italia a Lega su consulenze Estra e Coingas: "No a fango su consiglieri onesti che lavorano"

In linea con la frattura a livello nazionale (“Il centrodestra va rifondato”, dice Giorgia Meloni) la coalizione alla guida del comune di Arezzo mostra delle crepe. Tra Fratelli d’Italia e Lega il livello di conflittualità è elevato. Tema del momento: la trasparenza. Materia nobile ma che a palazzo Cavallo sembra agitata come una clava. Breve riepilogo delle puntate precedenti. Il gruppo consiliare del partito di Salvini giorni fa parte in quarta e chiede al sindaco Ghinelli di rendere evidenti eventuali consulenze e incarichi professionali ricevuti dagli attuali consiglieri comunali da parte di Coingas, Estra e società collegate. Un sasso in piccionaia che riguarda tutti e 32 in consiglieri ma che suscita l’irritazione degli alleati del partito di Giorgia Meloni. Mentre si spulciando curriculum e carte e comincia la caccia ai consulenti. Attività legittima, specifica la Lega, che però nomi, cognomi e importi dei compensi. Mentre il primo cittadino prepara la risposta alla domanda che pur definisce “oziosa”, e mentre il centrosinistra assiste alla scena invocando, appunto, trasparenza, arriva un intervento ufficiale da parte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che “accoglie con interesse la richiesta fatta dal gruppo della Lega sulla presunta necessità di trasparenza riguardo ai possibili incarichi professionali ricevuti da alcuni consiglieri negli ultimi anni”. Poi però afferma: “Essendo mal formulata e limitata, il partito Fratelli d'Italia si fa promotore di uno screening ben più ampio rispetto a quello proposto”. In che senso? “Non ci focalizziamo solo su Coingas ed Estra e ai consiglieri comunali del comune di Arezzo” riprende FdI “ma facciamo una ricerca ben più dettagliata e circostanziata, ampliata ai consiglieri comunali di tutta la provincia di Arezzo dal 2000 ad oggi, ex assessori ed esponenti di partito che hanno avuto o ancora hanno incarichi o risultino dipendenti di società partecipate, enti pubblici, fondazioni a partecipazione pubblica ecc”. E ancora: “Allarghiamo la questione a 360 gradi e non solo alle due società citate: soprattutto tale trasparenza riguardi tutti gli schieramenti politici e anche i familiari stretti dei politici di vertice, di destra e di sinistra, altrimenti si corre il rischio di fare una ricostruzione parziale e incompleta. Probabilmente ci accorgeremo che essere consiglieri comunali o esponenti politici, o parenti di questi, non mette nella condizione di diventare fantasmi lavorativi, rinunciando a incarichi professionali e lavorativi”. L’invito del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia: “Si eviti di fare una banale caccia alle streghe e ci si interroghi veramente se è corretto che si condanni a priori un esponente politico anche bravo e stimato professionista che sia stato chiamato a prestare la sua opera nell’interesse della collettività”. Secondo il gruppo guidato da Francesco Lucacci (che è anche segretario provinciale FdI) e composto da Roberto Cucciniello, Francesco Palazzini, Roberto Severi, Luca Stella, Renato Viscovo “ben venga la trasparenza, ben vengano le risposte ma prima di tutto facciamo attenzione a non agitare ombre e sospetti infondati, con una superficialità imbarazzante, che hanno il solo effetto di gettare fango su chi invece fa politica con etica e sacrificio oltre a svolgere una professione e un lavoro”. Da parte della Lega nessuna reazione ufficiale, par di capire che si prende atto della posizione di FdI, libera di estendere la portata dell’iniziativa, e si attende la risposta del sindaco all’interrogazione valida per tutti e 32 i consiglieri di Arezzo. Le tensioni con FdI sono evidenti e vengono dai tempi del confronto pre elettorale sfociato nel Ghinelli bis, con ripetute frizioni non ultima quella sulla vice presidenza della Provincia. Certi passaggi prossimi venturi sul fronte delle partecipate (tra cui Estra e Coingas) sarebbero il terreno di scontro in coalizione. Nel caso di Estra si attende l’esito del ricorso sulla decadenza di Macrì, su Coingas la scadenza di Scortecci a giugno potrebbe preludere a un cambio anche se l’attuale amministratore, che sta portando avanti progetti, non ha dichiarato di mettersi da parte. Situazione burrascosa in maggioranza, i prossimi giorni potrebbero vedere la richiesta ufficiale di Fratelli d’Italia al sindaco affinché prenda in pugno la situazione per ritrovare le ragioni dell’alleanza con il partito della Lega guidato dal coordinatore Matteo Grassi. Urge un chiarimento.

